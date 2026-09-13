Pascual Ariño, propietario de 16 pisos en alquiler: "Gano más dinero que antes, el Gobierno me está haciendo un favor"

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Las claves Generado con IA Pascual Ariño, propietario de 16 pisos, afirma que gana más dinero con el alquiler debido a las recientes políticas de vivienda. Sostiene que la salida de otros arrendadores ha reducido la competencia y elevado los precios, beneficiando a propietarios como él. Ariño critica las medidas por perjudicar a los inquilinos y a quienes tienen dificultades económicas, calificándolas de populistas. Considera que el principal beneficiado de la subida de precios es el Gobierno, que recauda más por el incremento de los alquileres.

El rumbo de las políticas de vivienda en España continúa alimentando el debate, especialmente por el impacto de las medidas adoptadas para regular el mercado del alquiler.

En este contexto, las declaraciones de Pascual Ariño, propietario de 16 inmuebles, han generado controversia al poner en duda la eficacia real de algunas de estas políticas.

Su posición, compartida por otros propietarios, parte de su experiencia directa en el sector y de los profundos cambios que atraviesa actualmente el mercado inmobiliario.

Ariño sostiene que las restricciones y la presión sobre los pequeños propietarios no han tenido el efecto esperado.

"Yo ahora gano más dinero que antes. Aunque castiguen a los propietarios, me están haciendo un favor", explica el inversor.

En su opinión, la salida de otros arrendadores del mercado ha reducido la oferta disponible, lo que repercute directamente en los precios. "Me están quitando la competencia. Si me quitan la competencia, vendo más caro", afirma.

Y aunque se muestra crítico con el rumbo legislativo, reconoce que su situación económica ha mejorado de forma significativa.

"Aunque yo critique la Ley de Vivienda, aunque yo critique las leyes actuales, aunque yo critique al Gobierno y las leyes que promueve, a mí me están haciendo ganar más dinero", asegura.

Sin embargo, advierte de que el impacto negativo recae en otros colectivos. "A quien están perjudicando es a los inquilinos y a la gente que llega justa a fin de mes", añade.

El propietario también plantea una comparación temporal para evaluar los resultados de las políticas de vivienda. "Hay que preguntarles qué era mejor: los alquileres o la vivienda, ¿hace un año, hace dos o ahora?".

Desde su punto de vista, la evolución ha sido claramente desfavorable: "Ha ido a peor todo".

Ariño califica las medidas adoptadas como "medidas populistas" y considera que generan división social.

"En vez de aceptar la realidad, nos ponen en contra. Nos enfrentan a propietarios con inquilinos, a inversores con trabajadores", señala, criticando la falta de soluciones estructurales.

Finalmente, apunta directamente a la recaudación fiscal como uno de los factores clave. "¿Quién es el que más dinero está ganando con todo esto? El Gobierno", afirma.

"Si las casas suben de precio y ellos cobran a porcentaje, cuanto más suban más ganarán ellos. Cuanto más gane yo, más gana el Gobierno", concluye.