Un albañil y empresario de construcción: "He llegado a tener 14 trabajadores y 8 obras, ahora tengo que subcontratar"

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Las claves Generado con IA El sector de la construcción en España enfrenta una grave falta de mano de obra cualificada, agravada por la falta de relevo generacional. Sergio, inmigrante ucraniano, llegó a España en 2016 y pasó de peón sin experiencia a empresario de reformas, superando numerosas dificultades. Su empresa llegó a gestionar hasta 8 obras y 14 empleados, pero actualmente tiene que subcontratar por la escasez de profesionales disponibles. Sergio prioriza mantener una plantilla estable y valora especialmente a los trabajadores que llevan años en la empresa debido a la dificultad para encontrar personal comprometido.

El sector de la construcción atraviesa desde hace años un problema que dificulta su crecimiento: la falta de trabajadores cualificados. A la escasez de vivienda y al aumento de los costes se suma un déficit de mano de obra que se ha agravado por la falta de relevo generacional.

Muchos jóvenes no encuentran atractivo en estos oficios, mientras los trabajadores extranjeros han adquirido un peso cada vez mayor. Entre ellos se encuentra Sergio, un inmigrante ucraniano que llegó a España en 2016 y que pasó de trabajar como peón sin experiencia a convertirse en empresario de reformas.

Su trayectoria, marcada por las dificultades de sus primeros años, terminó llevándole a crear su propia empresa.

De Ucrania a la construcción en España

Antes de llegar a España, Sergio trabajaba como camionero en Ucrania. Tras abandonar su país, se instaló inicialmente en Tenerife junto a su esposa, aunque su situación fue complicada.

"Dormimos casi en la calle, pues es otra historia. Pero bueno, llegamos", aseguró en el pódcast Sector Oficios. "Vivimos ahí 7 meses en Tenerife. No tenía ni papeles ni idioma, no tenía ni trabajo porque la gente no te coge sin papeles. Entonces, trabajé con mi suegro ayudando algunas cosas en su trabajo".

Posteriormente se trasladó a Madrid, donde encontró una oportunidad como peón a través de Facebook: "Entré y había un chico ucraniano que ofrecía trabajo como peón, me ofreció una habitación en su casa. Me dijo: 'Mira, tenemos oportunidad'".

Su primer empleo duró dos meses. "Antes pagaban 40 € al día al peón, era muy poco", confesó. Después pasó por otras empresas y comenzó a aprender distintos trabajos relacionados con la construcción.

"Cambié a otra empresa, la tercera, como pintor", recordaba. "Allí empecé, claro, tenía que mentir que soy pintor porque de otra manera no te cogen... empecé a aprender cómo poner ladrillos, y muchas cosas más. Era también mi paisano".

Con el tiempo, Sergio aprendió nuevas tareas y comenzó a plantearse la posibilidad de emprender. Fue su mujer quien terminó de convencerle. "Ella me motivó a hacer la empresa. Habíamos pensado hacer algo, pero no se veía exacto qué queremos", indicó.

El comienzo tampoco fue sencillo: "Tenía en casa una radial pequeña, por casualidad. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer reformas si no tenemos nada? Yo no tengo experiencia, ni idioma, ni nada".

A pesar de ello, publicó un anuncio en Telegram y consiguió su primer encargo. "Me llamó un señor y dice, '¿Puedes venir?' Sí, vinimos al barrio de Arturo Soria y es una casa de cuatro plantas, un chalet enorme...".

El proyecto supuso un reto, pero logró terminarlo. "Al final terminamos la casa entera, pero me costó. No sabía ni precios ni muchos trabajos. No sabía. Empezamos poco a poco avanzando", indicó.

La empresa llegó a alcanzar su mayor volumen de actividad con hasta ocho obras abiertas y 14 personas trabajando, además de autónomos.

Sin embargo, Sergio explica que actualmente adapta el número de empleados a la carga de trabajo: "De momento tengo dos porque tenemos trabajo para dos. Depende de lo que tenemos que hacer".

Así, su equipo actual cuenta con trabajadores propios y especialistas como fontaneros y electricistas, aunque a mayor volumen de trabajo, también recurre a la subcontratación. "Cuando tengo mucho trabajo, tengo que subcontratar muchas cosas", aseguraba.

No obstante, Sergio asegura que mantener una plantilla estable es una de sus prioridades. "Algunos llevan más de 3 años, casi todos... Y entonces plantilla así la cuido mucho porque hay poca gente ahora que quieren trabajar y lo hacen bien", señala.