Natalia, cubana trabajando en España: "Estudié ingeniería en mi país y ahora gano hasta 2.100 € al mes como consultora"

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Las claves Generado con IA Natalia, cubana de 25 años, emigró a España en 2021 y comenzó trabajando en hostelería, cobrando inicialmente 450 euros al mes. Su salario aumentó a 1.400 euros al trabajar en el ocio nocturno, aprendiendo nuevas habilidades y adaptándose al mercado laboral español. Aprovechó su formación en ingeniería industrial para entrar en el sector de la consultoría y finalmente liderar un equipo, alcanzando un salario de hasta 2.100 euros mensuales. Natalia destaca su agradecimiento por las oportunidades laborales en España y se considera un ejemplo de constancia y resiliencia.

En España hay alrededor de 287.490 personas nacidas en Cuba, dentro de los cuales entre 88.000 y 95.000 tienen nacionalidad exclusivamente cubana, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Natalia es originaria de Cuba y reside en Galicia. Llegó en 2021 a España y, con 21 años y un currículum hecho en Word , se lanzó a la aventura del mundo laboral español con el objetivo de conseguir un empleo para estudiar, ayudar económicamente en casa y ser independiente.

Así, la joven de 25 años ha conseguido ir subiendo escalones y pasando por diferentes trabajos hasta convertirse en la líder de un proyecto de consultoría, ganando un salario mucho más razonable. Así lo contó en su canal de YouTube Naty, It's the moment!.

La hostelería como trampolín

La joven comentó que al principio recibió muchas llamadas de personas interesadas en su perfil, pero que todos los locales quedaban fuera de su ciudad con lo que no podía aceptar, hasta que finalmente la llamó una cadena de comida rápida ofreciéndole un trabajo a media jornada y que "lo que vas a cobrar por esas 15 o 20 horas mensuales van a ser 450 euros", recordó.

Confesó que aquel salario "es muy poco, pero a mi recién llegada me parecía un dineral". Rápidamente aprendió todo lo relacionado con el mundo de la hostelería como llevar las bandejas, hacer cafés en máquina o batidos y comenzó a trabajar.

Ahora, años después confesó que aquel "fue el trabajo más duro que he hecho desde que llegué a España, es un sitio donde no podías parar a descansar, no existían 20 minutos de descanso".

Eventualmente, la llamaron de otro sitio de ocio nocturno donde comenzó a trabajar y expresó que "pasé de cobrar 450 euros a 1.300 y pico euros o 1.400 euros, se cobraba muy muy bien".

Igual que en el ejemplo anterior, confesó que también tuvo que aprender cómo funcionaba el mundo de las bebidas alcohólicas, argumentando entre risas que "en Cuba se bebía ron, no había esa especificación de las bebidas, estaba perdidísima".

No obstante, a pesar de la confusión inicial la joven latinoamericana expresó que "fue una de las mejores etapas de mi vida, yo estaba encantada la verdad, creo que es uno de los mejores sitios para trabajar en la ciudad".

Natalia, cubana trabajando en España: "Estudié ingeniería en mi país y ahora gano hasta 2.100 € al mes como consultora"

Asimismo, a pesar de sentirse cómoda en su empleo, optó por hacer un cambio de carrera. Modificó su currículum, volviéndolo más profesional, y decidió apoyarse en que "estudié ingeniería industrial en Cuba, pero como tuve que venir para acá no terminé los estudios, pero conocimientos básicos había", comentó, para conseguir otro empleo.

De esta manera, entró a trabajar en el mundo de la consultoría dando soporte técnico de aplicaciones a un cliente del sector retail. Con dicho empleo redujo su salario a 900 euros por trabajar 40 horas semanales.

Esto fue hasta que la vida hizo de las suyas y surgió 'la oportunidad': "Estando yo ahí trabajando en esa empresa surgió la oportunidad de un nuevo proyecto con la misma consultoría, con el mismo cliente de la parte de formación y de calidad que es una parte que a mí me encanta", explicó.

Con esto y como retribución a los años de esfuerzo y trabajo duro, consiguió "ser responsable de un equipo, como la líder de un equipo de formación y calidad".

"Ahora mismo cobro entre los 1.800 y los 2.100 euros, son 14 pagas al año", explicó demostrando el importante salto que supuso cobrar 450 euros en media jornada hasta ser responsable de un equipo de un trabajo que de verdad le apasiona.

Finalmente, Natalia aprovechó para transmitir su sentimiento de agradecimiento por haber conseguido trabajar en todos estos lugares y, sobre todo, porque "me he sentido supervalorada", convirtiéndose en un ejemplo de constancia y resiliencia en el implacable mercado laboral español.