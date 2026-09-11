Manuel Fernández, director de operaciones: “Detrás de internet hay una infraestructura real impulsada por personas”

Desde la medicina de precisión hasta las videollamadas cotidianas, el equipo técnico de los centros de datos garantiza 24/7 la continuidad de los servicios de los que depende la sociedad.

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Los centros de datos son la infraestructura física esencial que permite el funcionamiento de servicios digitales como la inteligencia artificial, videollamadas y almacenamiento de documentos. En España existen entre 120 y 180 centros de datos, donde equipos multidisciplinares garantizan la operatividad 24/7 y la continuidad de servicios esenciales como hospitales y banca. El factor humano es clave: ingenieros, técnicos y especialistas en logística trabajan coordinados para prevenir interrupciones y mantener la seguridad y eficiencia de los sistemas. Iniciativas como Data Center Academy forman a jóvenes en operaciones de centros de datos, ofreciendo oportunidades de desarrollo profesional en un sector en expansión.

En un hospital de España, un equipo médico analiza una radiografía compleja apoyándose en un modelo de inteligencia artificial.

A cientos de kilómetros, en el campo, un sistema inteligente ajusta el riego de un cultivo de precisión. En miles de hogares, una simple videollamada une a dos personas a través de una pantalla.

Y, en la bandeja de entrada de una empresa, decenas de documentos se guardan de forma automática.

Nada de esto ocurre porque sí; todo sucede de forma simultánea dentro de un edificio discreto ubicado en la Comunidad de Madrid. Desde fuera parece una instalación en la que no pasa nada, pero por dentro cada segundo cuenta.

Un impacto silencioso

Tal vez sea difícil comprender la importancia de estos espacios. Sin embargo, si tenemos en cuenta que en España hay entre 120 y 180 centros de datos –según datos de plataformas globales como Data Center Map y la patronal SpainDC– nos damos cuenta de su relevancia.

“Un centro de datos es el lugar donde el internet abstracto se hace físico. Un edificio lleno de ordenadores que permite que vivamos exactamente como lo hacemos hoy”, explica Manuel Fernández, director de Operaciones de Centros de Datos de Microsoft España.

Como responsable máximo de estas instalaciones, Manuel compara su labor con la de un director de orquesta.

“Detrás de cada avance digital hay infraestructuras muy reales y equipos profundamente diversos. Ingenieros, técnicos de entorno crítico, electricistas y especialistas en logística trabajamos alineados”, detalla Fernández.

“Mi rol es asegurar que todas esas piezas trabajen alineadas para que todo funcione de una forma correcta”, añade.

Una vigilancia constante

En la sala de control, los monitores proyectan gráficas y parámetros en tiempo real. Virginia Fuertes no le quita ojo a las pantallas. Como Técnica de Entornos Críticos (CET), su misión es mantener una vigilancia constante sobre el pulso de la instalación.

“El factor humano es esencial, somos los encargados de que la operativa funcione 24/7. Vigilamos las instalaciones, analizamos datos, interpretamos alarmas y actuamos cuando algo no va como debería”, detalla.

Su rutina combina la analítica con la acción directa. Cuando la pantalla detecta una desviación, investiga el origen y toma una decisión: ajustar los sistemas desde la consola o colocarse el EPI, el casco y bajar a revisar físicamente los equipos.

Electricista de formación y con más de tres décadas de experiencia, durante años fue la única mujer en entornos tradicionalmente masculinos. Hoy observa el presente con optimismo.

“Antes sorprendía ver a una mujer en este tipo de trabajos. Hoy va siendo más natural, cada vez veo a más mujeres y niñas interesarse por profesiones técnicas. Para mí es muy inspirador ver esa evolución y sentir que mi trayectoria también contribuye a ese cambio”, confiesa Fuertes.

Garantizar la continuidad de los servicios esenciales

Si Virginia está en primera línea, Pilar Bernardo, responsable de Operaciones de Centros de Datos de Microsoft en España, coordina la logística interna para que cada proceso encaje al milímetro.

Entró en el sector en 2011 como becaria y desde entonces ha presenciado la transformación digital del país.

Cuenta que la primera vez que entró en un centro de datos se enamoró. “Para una ingeniera, esto es algo increíble”, recuerda.

Bernardo explica que este es el lugar donde lo digital se apoya en una infraestructura física que hay que proteger cada segundo.

“Desde hospitales y universidades hasta banca o centros de investigación, muchos servicios esenciales dependen de que no haya ni un solo segundo de interrupción”, detalla la responsable de operaciones.

Un ejemplo claro de esta trascendencia es el proyecto de investigación médica PadChest-GR, que entrena modelos de IA para agilizar diagnósticos radiológicos en España y cuya continuidad depende directamente de la estabilidad física de los servidores de Microsoft.

Cultivando el talento de mañana

Izan del Álamo durante su formación realizando una intervención en un rack como los empleados en los centros de datos de Microsoft. Microsoft España.

Garantizar la sostenibilidad de este ecosistema requiere conectar con las nuevas generaciones.

Para tender ese puente nació Data Center Academy, una iniciativa impulsada por Microsoft junto a la Fundación Tomillo y Ferrovial, diseñada para acercar la formación especializada en operaciones en la nube a jóvenes de entornos diversos.

De esta cantera proviene Izan del Álamo, hoy técnico de Centro de Datos de Microsoft en España. Tras cursar un Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes, Izan descubrió un sector del que apenas tenía referencias.

“Al principio yo no sabía qué era un datacenter ni qué había dentro”, confiesa Izan.

“A través del programa y de la mentoría de los profesionales de Microsoft entendí la magnitud de lo que implica que todo esto funcione cada día. Es una industria en plena expansión, con procesos muy medidos y donde el talento joven tiene una oportunidad real de desarrollarse a largo plazo”, añade el técnico.

Personas que hacen posible el futuro digital

En un momento de fascinación global por la inteligencia artificial y los entornos virtuales, la realidad de los centros de datos de Microsoft en España devuelve el foco a lo esencial.

La tecnología más innovadora solo cobra sentido y utilidad a través del conocimiento, la coordinación y el compromiso diario de las personas que la cuidan desde la sombra.

"Manuel Fernández, director de operaciones: “Detrás de internet hay una infraestructura real impulsada por personas”", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Microsoft.