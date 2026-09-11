Lucas, 49 años, argentino en España: "Mis hijos ahora tienen posibilidades que en Argentina no hubieran tenido"

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Las claves Generado con IA Lucas Berga, argentino de 49 años, emigró a Madrid con su familia en busca de mejores oportunidades para sus hijos, tras enfrentar altos costos médicos e inflación en Argentina. España es el país con más migrantes argentinos, acogiendo a más de 450.000, de los cuales el 43,2% ya tiene nacionalidad española. Lucas destaca la diferencia en estabilidad económica y calidad de vida entre España y Argentina, especialmente por la inflación, que en Argentina es casi ocho veces mayor que en España. La adaptación no fue fácil: tras perder su trabajo en España y la quiebra de su empresa en Argentina, Lucas tuvo que reinventarse y asumir varios empleos hasta conseguir estabilidad.

España encabeza el ranking de países con mayor número de migrantes argentinos. Según los datos de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), nuestro país acoge a más de 450.000 ciudadanos argentinos, de los cuales un 43,2 % ya tiene la nacionalidad española.

Dentro de este grupo de personas que abandonaron Argentina en busca de una vida mejor está Lucas Berga. Él vive desde hace siete años en Madrid tras un evento que le abrió los ojos: una operación de movilidad a uno de sus hijos.

"Una operación infantil que en Argentina nos costaba 300.000 dólares, en España nos costó 20.000 euros de forma privada", expone en una entrevista para CrossBorders Podcast.

Esos 30 días al otro lado del Atlántico fueron lo que le hizo darse cuenta de las limitaciones que suponía la inflación que sufría su país de origen.

"A mis hijos los veo felices; ahora tienen posibilidades que en Argentina no hubieran tenido", expresa y añade: "Elegimos emigrar porque nos dimos cuenta de que le podíamos cambiar la vida a nuestros hijos".

Ahora, con 49 años y 7 años después de emigrar, se considera "un español de Buenos Aires". "Argentina es mi pasado y mi formación; España es mi presente y el futuro de mi familia", apunta.

Pese a que Lucas era dueño de una productora audiovisual en Sudamérica, sentía que debía "matarse la cabeza todos los días para no hundirse".

La inflación en Argentina vs España

Cuando pisó España para la operación, comprobó que un empleado español tenía una mayor estabilidad económica que un empresario en Argentina.

Todo ello, agravado por la distorsión de precios y la inflación que azotaba al país.

Para contextualizar, la inflación interanual de agosto de 2026 en Argentina se ha situado en torno al 33,8 %, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En cambio, en España la inflación en agosto fue del 4,3 %, según el INE.

Es decir, que la inflación en Argentina es, actualmente, cerca de 8 veces superior a la que sufre España.

La dureza de emigrar

Lucas y su familia planearon la mudanza a Europa durante un año. La mayor complicación fue conseguir un alquiler en Madrid para seis personas: él y su mujer, sus tres hijos y su suegra.

Aunque consiguió trabajo en España, al mes llegó la pandemia y la empresa cerró. Para más inri, su productora en Argentina quebró a raíz de la paralización global.

"Hubo un mes en el que no sabíamos qué íbamos a comer al día siguiente", admite. Habiendo sido autónomo toda su vida, terminó enlazando trabajos de extra en cine y televisión, repartidor de comida y conductor de furgoneta de reparto.

Finalmente, encontró un trabajo estable en una posición de responsabilidad. "Migrar es reinventarte, dejar todo atrás y deshacer lo que habías hecho para crear algo nuevo; es como volver a aprender a hablar", concluye Lucas.