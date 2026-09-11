Antonio, ingeniero español en Suiza: “Las mujeres cobran de un 15% a un 20% menos que los hombres”

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Las claves Generado con IA En Suiza, las mujeres cobran entre un 15% y un 20% menos que los hombres, según el testimonio de un ingeniero español. El salario medio en Suiza oscila entre 8.100 y 8.700 euros brutos mensuales, pero persiste una importante brecha salarial de género. El alto coste de las guarderías lleva a que muchas mujeres opten por quedarse en casa, ya que los gastos pueden superar los 2.000 euros mensuales. La sociedad suiza es descrita como tradicional y reservada respecto a hablar de salarios, y la mayoría de mujeres de compañeros de trabajo no trabajan fuera del hogar.

Suiza es uno de los países más atractivos para trabajar para muchos emigrantes. Entre otras razones, por sus salarios. El salario medio está entre 8.100 y 8.700 euros mensuales brutos. Dicho de otra manera, entre 100.000 y 105.000 euros anuales.

¿Perciben las mismas cantidades los hombres y las mujeres? “Las mujeres en Suiza cobran de un 15% a un 20% menos que los hombres”, afirma Antonio, un ingeniero español que lleva más de una década en el país alpino.

“Estamos hablando de una brecha salarial del 15% al 20%”, continúa en la red social YouTube el también conocido con el seudónimo de ‘El zángano curioso”

Guarderías caras

El ingeniero sigue relatando su larga experiencia laboral en el país helvético indicando que “hablar de salarios es un tema tabú. Nadie lo hace con los compañeros porque, en este sentido, son bastante cerrados”.

Y razona la diferencia entre sueldos de hombres y mujeres en un hecho histórico: “Suiza fue uno de los últimos países de Europa en aceptar que las mujeres votaran”.

Pero, aparte del tema monetario, hace hincapié en otro asunto que acaba ‘tocando’ el bolsillo de los ciudadanos: y ese no es otro que las guarderías. “Muchas mujeres optan por quedarse en casa porque las guarderías son extremadamente caras”, apunta.

En su caso, por un hijo, pagó unos 1.700 euros de guardería sólo por tres días a la semana. Si eran cuatro días, la cifra sobrepasaba los 2.000 euros.

“Esto si el niño es menor de año y medio. Si es mayor de año y medio la cifra sube. Y si tienes dos hijos te vas a plantear que uno de los dos de la pareja se quede en casa”, remarca.

El motivo es bien sencillo: “Uno de los dos sueldos se va para la guardería”.

También añade otro motivo: “Es una sociedad muy tradicional. Cuando mi mujer estuvo embarazada, y hablaba con sus compañeras de que después del embarazo volvería a trabajar, la miraban con cara de asombro”.

Y concluye sosteniendo que la “mayoría de las mujeres de sus compañeros no trabajan. Se quedan en casa con sus hijos. En este sentido, es una sociedad más chapada a la antigua”.