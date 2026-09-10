Confirmado en Madrid el 11 de septiembre: los cortes de tráfico y zonas restringidas por el Gran Premio de Fórmula 1

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Las claves Generado con IA El Gran Premio de Fórmula 1 se celebrará por primera vez en Madrid el fin de semana del 11 de septiembre, con una asistencia estimada de 350.000 personas. Se establecerán cortes de tráfico y zonas restringidas, especialmente en el entorno de IFEMA y el barrio de San Antonio de las Cárcavas, desde el 10 de septiembre. Vecinos, comercios y oficinas en la zona restringida necesitarán un distintivo especial para acceder en vehículo, limitado a tres pegatinas por vivienda. Habrá cinco servicios especiales gratuitos de la EMT y un amplio dispositivo de seguridad y emergencias con 1.300 policías municipales, 60 agentes de movilidad y 250 sanitarios.

El fin de semana del 11 de septiembre en Madrid será uno bastante inusual marcado por el Gran Premio de Fórmula 1 que coloca a la capital española en el mapa de este deporte.

Se espera que al menos unas 350.000 personas asistan al evento, que es la primera vez que se celebra en Madrid, lo cual, además de suponer un importante impacto económico para la ciudad, también conllevará una importante organización por parte de las administraciones públicas para evitar que se congestione la capital.

Así, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, trasladó el pasado miércoles las medidas a tener en cuenta a nivel de movilidad los próximos días.

Cortes de tráfico por el Gran Premio F1

En primer lugar, Carabante comunicó la necesidad de que este viernes 11 de septiembre que comenzarán las prácticas en el circuito, las empresas en zonas aledañas al IFEMA consideren el teletrabajo para evitar movilizaciones innecesarias.

El MadRing se encuentra ubicado en el IFEMA, cerca de Barajas y para llegar hay varias opciones de transporte público, ya sea metro o autobús que tendrán refuerzos ese fin de semana. El circuito tiene un recorrido de 5,4 kilómetros que se corre en un tiempo medio de un minuto con 34 segundos.

Teniendo esto en cuenta, el delegado de Urbanismo recalcó que este acontecimiento "va a mover en torno a 350.000 personas a lo largo de los tres días" y que muchos optarán por utilizar el transporte público por lo que esto supondrá un elemento decisivo para la viabilidad.

En vista de que una parte del circuito es urbana ya se están comenzando a producir cortes definitivos y desde el 10 de septiembre se restringirá el acceso al barrio de San Antonio de las Cárcavas y el entorno del IFEMA.

Plano de cortes de tráfico por el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid. Foto mejorada con IA. Ayuntamiento de Madrid.

La zona restringida estará delimitada por la calle de la Ribera del Sena, pasando por la Glorieta de Edimburgo, Pascual Bravo y Manuel Muñoz Monasterio, y por la calle de Francisco Umbral.

Por otro lado, los vecinos, restaurantes, hoteles y oficinas que estén ubicados en la zona restringida necesitarán un distintivo especial en sus vehículos para poder acceder. Se permitirá un máximo de tres pegatinas de acceso por vivienda que pueden recogerse en asociaciones vecinales o en el mismo IFEMA.

Para recoger las pegatinas es preciso presentar un documento que acredite la identidad de quien recoge la acreditación y su vinculación con la vivienda. Esto además de un número de teléfono y la matrícula del coche a la que estará asociada la pegatina.

Además, según detalló el Ayuntamiento en su Plan de Movilidad, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) puso en marcha cinco servicios especiales gratuitos.

El MR1 conectará la zona del estadio Metropolitano con Valdebebas pasando cada cinco minutos desde las 7:30 horas hasta las 21:00 horas. Así, el MR2 hará recorridos entre Canillejas y la Feria de Madrid en el mismo horario y pasando cada siete minutos.

De esta manera, el MR3 conectará IFEMA y Valdebebas sin paradas intermedias de 6:00 a 8:00 horas y de 20:30 a 22:00 horas, cada diez minutos. El MR4 conectará Plaza Castilla con Valdebebas entre las 7:30 horas y las 21:00 cada siete minutos; y el MR5 recorrerá IFEMA hasta Avenida de América con Francisco Silvela sin paradas intermedias, en un solo sentido; pasará cada siete minutos desde las 17:00 horas.

Finalmente, el Ayuntamiento ha anunciado un dispositivo de 1.300 policías municipales y 60 agentes de movilidad para el fin de semana del 11 de septiembre. Además, también se contará con 250 sanitarios y 12 ambulancias de Samur-Protección Civil para atender urgencias.