El Club Conecta presenta en Madrid 'Sabor Toledo' junto a la Diputación y su embajador, el chef Sergio Fernández

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Las claves Generado con IA 'Sabor Toledo 2026', festival de turismo gastronómico, se presentó en Madrid para promocionar los productos y la hostelería de la provincia. El chef Sergio Fernández, embajador de la iniciativa, realizó un showcooking para periodistas nacionales como adelanto del evento. El festival se celebrará del 24 al 27 de septiembre en el Parque de La Vega, con más de 60 productores, 16 showcookings y actividades para niños. La Diputación de Toledo impulsa el proyecto junto a FEDETO, incorporando oficinas de turismo itinerantes y una línea gratuita de autobuses para visitantes.

El Club Conecta ha presentado este jueves en Madrid, junto a la Diputación Provincial de Toledo, 'Sabor Toledo 2026', el festival de turismo gastronómico con el que la provincia quiere poner en valor sus productos, restauración y oferta turística.

EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha estado representado por su presidenta ejecutiva y a la vez presidenta del Club Conecta, Esther Esteban. El encuentro ha contado con la participación del vicepresidente de la institución provincial, Joaquín Romera, y del chef Sergio Fernández Guerrero, embajador de la iniciativa.

La cita ha reunido a una treintena de periodistas de medios nacionales y directores de comunicación, que han conocido de primera mano el proyecto y han asistido a un showcooking de Fernández como anticipo del festival, que se celebrará en Toledo a finales de septiembre.

También han participado algunos amigos del Club Conecta como César García, Carmelo Encinas, Antonio Casado, Chema Crespo, Arsenio Escolar, Juan Manuel González Huesa, Carlos Sánchez, José Antonio Vera.

La presidenta del Club Conecta, Esther Esteban, ha sido la encargada de abrir el encuentro y presentar una asociación que reúne ya a más de un centenar de miembros vinculados a Castilla-La Mancha. Esteban ha destacado precisamente su carácter plural, en el que conviven profesionales de medios y de empresas: "Aquí todos somos periodistas", ha resumido, antes de reivindicar la vocación del Club de servir de altavoz en Madrid a iniciativas que ponen en valor la región.

Presentación de 'Sabor Toledo 2026'. Miriam Robledo

A continuación, Joaquín Romera ha detallado las claves de Sabor Toledo 2026 y la apuesta de la Diputación por unir gastronomía y turismo, apoyar directamente a productores y hosteleros y reforzar la identidad de los productos de la provincia.

"Sabor Toledo nace de algo que todos hacemos cuando salimos a hacer turismo: pensar dónde comemos, qué compramos y dónde dormimos. Queremos unir turismo y gastronomía y poner en valor los grandes productos que tenemos en la provincia", ha explicado Romera.

El vicepresidente ha defendido además una política turística "activa", capaz de unir en un mismo proyecto a quienes producen, transforman, comercializan y sirven esos alimentos. Una apuesta en la que, según ha destacado, la proximidad a Madrid juega un papel fundamental: Toledo se encuentra a apenas 28 minutos en tren de la capital, un mercado de millones de potenciales visitantes.

El encargado de trasladar esa filosofía a los fogones ha sido Sergio Fernández Guerrero, que ha elaborado ante los asistentes un menú inspirado en algunos de los sabores y productos más representativos de Toledo.

Presentación de 'Sabor Toledo 2026'. Miriam Robledo

"Como cocinero es imprescindible conocer los productos de Toledo, más allá de algunos con mayor proyección internacional, como el mazapán. La provincia tiene productos básicos en una cocina de calidad, como carnes, aceites, vinos o azafrán", ha afirmado el chef y embajador de Sabor Toledo 2026.

Descubrir la provincia a través de sus sabores

Sabor Toledo 2026 se celebrará del 24 al 27 de septiembre en el recientemente renovado Parque de La Vega, en Toledo. Impulsado por la Diputación Provincial y la Federación Empresarial Toledana (FEDETO), con el apoyo de la Cámara de Comercio de Toledo y la Asociación de Hostelería, reunirá a más de 60 productores locales, cocineros y hosteleros en más de un centenar de casetas.

Durante cuatro días estarán representadas las distintas comarcas de la provincia —Toledo y sus Montes, La Mancha Toledana, Tierras de Talavera y La Sagra-Torrijos— con una programación que combinará gastronomía y ocio. Habrá catas, talleres, actividades culturales y 16 showcookings protagonizados por cocineros, restaurantes, bodegas, almazaras y productores de la tierra.

La organización estima que el festival atraerá a entre 25.000 y 30.000 personas y prevé servir alrededor de 5.000 tapas diarias a precios asequibles. Para facilitar el acceso al recinto, se habilitará además una línea gratuita de autobuses que conectará los principales aparcamientos de la ciudad con el Parque de La Vega.

La Diputación estrenará además en los próximos días dos autobuses convertidos en oficinas de turismo itinerantes, concebidos como espacios multidisciplinares para la promoción turística, cultural y deportiva de la provincia. Estos vehículos recorrerán distintos puntos del territorio y servirán también como escenario móvil para realizar presentaciones y acciones de promoción de Sabor Toledo.

Presentación de 'Sabor Toledo 2026'. Miriam Robledo

La iniciativa tendrá también una importante vertiente didáctica. Más de 2.000 niños participarán durante dos mañanas en talleres destinados a que aprendan a reconocer y valorar los productos de su tierra, desde el queso manchego o las distintas variedades de aceite hasta el azafrán y el mazapán.

Sabor Toledo nace, además, con vocación de continuidad. La gran cita tendrá carácter bienal y alternará su celebración entre Toledo y Talavera de la Reina. A lo largo del año se organizarán también pequeños 'Sabor Toledo' de una jornada en las distintas comarcas de la provincia, con el objetivo de mantener viva la iniciativa y llevar la promoción gastronómica directamente al territorio.

Toledo, contado desde la mesa

El menú preparado por Sergio Fernández ha permitido trasladar a Madrid una muestra de esa diversidad gastronómica. La degustación ha comenzado con un aperitivo de aceite, polen y pistachos con sal, acompañado de una selección de quesos y embutidos de la tierra. La propuesta ha contado también con cerveza de La Sagra.

Como entrante, el chef ha elaborado una crema de almendras, arenque y uvas frescas, mientras que el plato principal ha combinado un dúo de costilla de ternera y lomo de corzo con jugo de carne azafranado, boniato y lima.

La degustación ha terminado con "el mejor flan del mundo" acompañado de helado de caramelo salado, cerrando una propuesta en la que el producto toledano ha sido el hilo conductor.

La experiencia se ha completado con un maridaje de Bogarve 1915, bodega familiar de Madridejos con más de un siglo de trayectoria. Su CEO, Carmen García de la Cruz, también ha asistido al encuentro.

Bogarve 1915 fue además una de las bodegas seleccionadas para elaborar y suministrar el vino de consagración utilizado durante los actos litúrgicos de la visita del papa León XIV a España el pasado mes de junio, un reconocimiento que ha contribuido a proyectar fuera de la provincia la tradición vitivinícola toledana.

Presentación de 'Sabor Toledo 2026'. Miriam Robledo

Sobre el Club Conecta

El Club Conecta agrupa en Madrid a más de un centenar de periodistas y profesionales de la comunicación vinculados a Castilla-La Mancha, entre ellos directores de medios y representantes de cabeceras nacionales y regionales. La asociación se ha consolidado como un punto de encuentro para impulsar el debate y visibilizar el potencial económico, social y cultural de la comunidad autónoma.

Por sus encuentros han pasado referentes del ámbito institucional, empresarial y social, como la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor; o el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, entre otros.

Además de sus foros, el Club organiza un congreso anual con representantes del Gobierno regional y del tejido empresarial, así como diálogos temáticos sobre formación universitaria, empleo del futuro o retos urbanos.