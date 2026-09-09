Es oficial: el reglamento General de Circulación cambia a partir de octubre para ciclistas y motoristas

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Las claves Generado con IA El nuevo Reglamento General de Circulación entra en vigor el 1 de octubre de 2026 y establece cambios para ciclistas, motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal. La edad mínima para conducir patinetes eléctricos será de 15 años y será obligatorio el uso de casco y chaleco reflectante en condiciones de baja visibilidad. Todos los ciclistas deberán usar casco en vías interurbanas, y los riders también deberán llevar chaleco reflectante, con multas de 200 euros por incumplimiento. Los motoristas tendrán que usar guantes de protección en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de vías, con sanciones de 200 euros por infracción.

A partir del 1 de octubre de 2026 cambia el Reglamento General de Circulación. Y las novedades afectan, sobre todo, a ciclistas, motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal.

Empezando por estos últimos, se fija en los 15 años la edad mínima para conducir vehículos como patinetes eléctricos. También será obligatorio usar el casco y el chaleco reflectante tanto de noche como en condiciones de baja visibilidad.

A continuación, te contamos cuáles son las novedades que afectan tanto a ciclistas como a motoristas, y las sanciones que conlleva no ponerlas en práctica.

Ciclistas

Una de las novedades referidas a los ciclistas es que se suprimen las exenciones del uso del casco. Es decir, que todos deberán portarlo en las vías interurbanas.

Situación similar vivirán los riders. Estos, asimismo, además del casco, deberán utilizar el chaleco en todo momento. En caso contrario, y de no hacerlo, la sanción será de 200 euros por considerarse una infracción grave.

Los conductores de vehículos como coches, autobuses o camiones deberán saber que, a la hora de adelantar a los ciclistas en vías interurbanas, deberán reducir la velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite existente de la vía.

Es decir, que si el límite de la vía es de 90 kilómetros por hora, para adelantar a un ciclista deberá hacerse como mucho a 70 kilómetros por hora.

Además, en calzadas con más de un carril por sentido, el conductor que adelanta debe cambiar completamente de carril, además de dejar la separación lateral de 1,5 metros.

En las vías urbanas, los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril. Asimismo, los conductores de vehículos a motor deberán dejar una separación mínima de 5 metros con los ciclistas que les precedan en el mismo carril.

Por último, en aquellas vías urbanas de un solo carril donde esté limitada la velocidad a 30 km/h o inferior, y previa señalización, la autoridad municipal podrá permitir la circulación de las bicicletas en los dos sentidos de circulación.

La finalidad de todas estas modificaciones en el Reglamento General de Circulación es la protección de los ciclistas.

Motoristas

Los motoristas deben saber que, a partir del próximo mes de octubre, será obligatorio el uso de guantes de protección para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de vías.

De incumplir la norma, ambas situaciones se considerarán una infracción grave, con una sanción económica de 200 euros.

También se permitirá la circulación de motocicletas por el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico, sin exceder la velocidad de 30 km/h y previa señalización del tramo.

En el caso de los ciclomotores, los cascos tendrán que estar obligatoriamente homologados.

Asimismo, los riders deberán llevar el chaleco reflectante en todo momento. De lo contrario, la infracción se considerará grave y acarreará una sanción económica de 200 euros.