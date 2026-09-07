Va a entrar en vigor: las empresas están obligadas a detallar sueldos y horarios en el contrato laboral

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria en el Congreso. Matias Chiofalo Europa Press

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Las claves Generado con IA Las empresas estarán obligadas a detallar sueldos, horarios y condiciones laborales en los contratos de trabajo. El Real Decreto limita la duración del periodo de prueba y exige justificación si supera los seis meses. Los trabajadores deberán ser informados sobre el uso de algoritmos en la gestión de plantillas, incluyendo asignación de tareas o despidos. Las empresas deberán notificar por escrito cualquier modificación esencial en la relación laboral y los empleados podrán solicitar información detallada de sus condiciones.

El Consejo de Ministros aprobará este martes el Real Decreto que establece condicionales laborales transparentes y previsibles. La medida obliga a las empresas a aportar en los contratos más información de las condiciones laborales.

La norma habla de muchos puntos además de la transparencia en los contratos laborales, como un límite a la duración del periodo de prueba e información sobre el uso de algoritmos en la gestión de las plantillas.

La aplicación de esta norma viene con cuatro años de retraso, después de que la Unión Europea abriese un expediente sancionador, en vista de que la directiva europea no había sido aplicada en España.

¿En qué consiste?

Como se explicó anteriormente la norma obligará a que en aquellos casos que el periodo de prueba se amplíe más allá de los seis meses, establecido por el Estatuto de los Trabajadores, debe estar justificado de manera razonada.

Con esto, la idea es que las empresas aporten más información en los contratos laborales de su duración y de en qué consiste el periodo de prueba. Así, aquellos convenios colectivos que permitan ampliar este periodo por más de seis meses, deberán especificar en qué situaciones aplica la ampliación.

La idea del Ministerio de Trabajo es atacar la precariedad que rodea el periodo de prueba que en ocasiones es alargado para tapar un contrato temporal.

Por otro lado, los trabajadores también tendrán derecho a ser informados en sus contratos de las reglas y pautas del uso de algoritmos en la gestión de sus plantillas, es decir, cuando sean aplicados para despedir, asignar tareas, promocionar, entre otros.

También, es preciso que la empresa notifique por escrito al empleado de modificaciones de elementos esenciales en la relación laboral.

Como fue mencionado anteriormente, esta normativa es la adaptación de una normativa europea que exigía que el mercado laboral fuese más transparente y previsible.

De esta manera, en esencia, lo que busca es que cuando las empresas contraten a algún trabajador, este no se encuentre con condiciones laborales vagas, genéricas o ambiguas, sino que por ley exista la obligación de detallar por escrito cuáles son las condiciones laborales: horarios, periodo de prueba, algoritmos, salario, entre otros.

El Real Decreto se aprobará este martes, pero entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado afectando a los nuevos contratos y a los vigentes. Con lo cual, dará un plazo de 30 días a los trabajadores para solicitar esta información a la empresa aunque no esté recogida en su contrato.