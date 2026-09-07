Una joven colombiana en España: "Estudié periodismo y aquí trabajé como interna, me trataban como esclava"

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Las claves Generado con IA Stefanie, una joven colombiana formada en periodismo, emigró a España y acabó trabajando como empleada interna debido a las dificultades para encontrar empleo en su sector. Describe que en su trabajo como interna sufrió maltrato y fue tratada como esclava, lo que afectó negativamente su salud mental y la llevó a abandonar el empleo. Stefanie relata que, además del maltrato laboral, experimentó situaciones de rechazo y discriminación por su origen colombiano. El sector del empleo doméstico en España está altamente feminizado y es ocupado mayoritariamente por mujeres migrantes, muchas de ellas en situación irregular.

Encontrar trabajo y adaptarse a una nueva vida no siempre resulta sencillo para quienes emigran a España. Stefanie, una joven colombiana formada en Periodismo, conoce de primera mano las dificultades que pueden aparecer durante este proceso.

Tras llegar al país, terminó trabajando como empleada interna, una experiencia que asegura que tuvo que abandonar por el impacto que estaba teniendo en su salud mental.

La joven compartió su historia durante una entrevista para el canal de YouTube Quique Vásquez Historias de Inmigrantes, realizada en el centro de Madrid. Al preguntarle por la vida de los migrantes en España, reconoce que su experiencia ha sido "un poco dura".

"Uno encuentra españoles muy buenos, pero otros lo tratan a uno y lo ultrajan", explica Stefanie. A pesar de ello, también destaca algunos aspectos positivos de su nueva vida en España: "La vida es muy tranquila, es más segura".

Sin embargo, asegura haber sufrido situaciones de rechazo por su origen. "Colombiana de m***", recuerda que le dijeron en una ocasión mientras caminaba por la calle junto a la persona para la que trabajaba.

Emigrando y trabajando en España

Su última ocupación había sido como empleada interna. Stefanie, que estudió Periodismo en Colombia, explica que las condiciones y el trato recibido acabaron convirtiéndose en un problema difícil de soportar.

"Yo estudié periodismo y a mí me gusta preguntar de todo", señala antes de referirse a la experiencia que vivió en su trabajo. "El maltrato que se vive a diario es difícil. Es difícil que lo traten como esclavo; más que como un trabajador, es tratarlo como esclavo".

Finalmente, decidió abandonar el empleo. No fue únicamente una cuestión laboral, sino personal. "Sí, pero por lo mental", responde cuando le preguntan por los motivos que la llevaron a dejar el trabajo.

Su caso se produce en un sector especialmente marcado por la presencia de mujeres migrantes. En España hay más de 355.000 personas dadas de alta como empleadas del hogar, según los últimos datos disponibles en 2024.

De ellas, más de 159.000 son mujeres extranjeras en situación irregular. Sin embargo, la cifra real del sector podría ser mayor.

Diferentes estimaciones sitúan en unas 500.000 las personas que trabajan en el ámbito del hogar y los cuidados en España, mientras que alrededor del 36% de esta actividad se realizaría de manera informal.

La feminización también es una de sus principales características: entre el 90% y el 95% de quienes desempeñan estas tareas son mujeres. Además, los trabajadores extranjeros representan una parte importante del sector.

Tras quedarse sin empleo, Stefanie reconoce que encontrar una nueva oportunidad laboral no resulta fácil. "Está un poquito complicado", afirma. Aun así, su intención es continuar buscando trabajo y seguir adelante con su vida en España.