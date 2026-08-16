Nieves, madre de una niña de 2 años: “Gasté 229,90 euros por 5 días de camping sola con mi hija”

Las claves

Las claves Generado con IA Nieves, madre monoparental, pasó cinco días de camping sola con su hija de 2 años en el Camping Marina de Isla, gastando un total de 229,90 euros. El mayor gasto fue la parcela del camping, que costó 156 euros por cinco días y cuatro noches; el resto fue en comidas y supermercado. Nieves criticó el mal estado de los baños del camping, aunque destacó aspectos positivos como los toboganes y la ludoteca para niños. A pesar de algunos inconvenientes, madre e hija disfrutaron la experiencia y ya planean su próxima escapada.

Nieves es madre monoparental que decidió tener a su hija Nayla en solitario una elección que la ha hecho sumamente feliz. A pesar de ser de Cantabria, madre e hija viajan con frecuencia por Galicia, Asturias, País Vasco e incluso Francia.

De esta manera, Nieves se convirtió en creadora de contenido y creó un blog donde comparte todas sus experiencias como madre monoparental desde sus escapadas de camping con Nayla hasta recetas.

En esta ocasión fueron al Camping Marina de Isla y Nieves optó por compartir en sus redes sociales un poco sobre la experiencia y un desglose de los gastos que tuvo que afrontar estando en dicho camping.

Más de 200 euros por 5 días

La madre comenzó relatando su semana de lunes a viernes buscando exponer todos los gastos de cada día. Así, el lunes explicó que no gastaron nada, pero que el martes ya comenzó a rodar el dinero.

"El martes nos gastamos 12 euros en la cena porque no me apetecía cocinar y nos fuimos a comer una hamburguesa con patatas en el restaurante del camping", comenzó a enumerar la madre.

A estos 12 euros se acaban sumando otros 12 euros del desayuno del miércoles y otros 20 euros del supermercado. El jueves el gasto fueron 26 euros y el viernes comentó que "recogimos todo y, de camino a casa, paramos a tomar un café con un pincho de tortilla, fueron 3,95 euros".

Además de estos gastos diarios, Nieves continuó enumerando otros costes logísticos: "La parcela del camping nos ha costado 156 euros por cinco días y cuatro noches".

De esta manera, resumió en el comentario del vídeo que "cinco días y cuatro noches de camping sola con una niña de 2 años", le supuso un gasto de "229,90 euros".

En promedio en España, el precio de un camping varía pero en temporada alta como es el verano una parcela de camping como la de Nieves suele rondar los 100 y 160 euros, es decir, hasta 40 euros por noche.

"Los baños estaban sucios"

"Lo hemos pasado muy guay, el camping estaba genial, pero las instalaciones de los baños estaban súper sucios, mi hija tenía que hacer sus necesidades en la parcela y luego recogerlo yo como si fuera un perrito", comentó la madre monoparental.

De esta manera, continuó señalando con vergüenza que "yo no sé quién ha ido después de mí a esa parcela, pero el olor se lo ha tenido que comer el pobre, pero es que no me quedaba otra opción".

#monomarental #familiamonoparental #mamasolteras #campinglife ♬ sonido original - MonoMami @mami_monomarental 📍Camping Marina de Isla 5 días y 4 noches de camping sola con una niña de 2 años👇 🏕️ Parcela: 156 € 🍽️ Gastos : Lunes: 0 € Martes: 12 € (cena) Miércoles: 31,95 € (súper + desayuno) Jueves: 26 € (comida + helados) Viernes: 3,95 € 💰 Total: 229,90 € Llevábamos comida de casa, así que prácticamente solo hemos gastado en alguna comida fuera, helados y algún capricho. ¿Os parece caro o barato para 5 días de camping? #mamasoltera

A pesar del mal rato que haya podido pasar con los baños que recalcó que "parecían los baños de una discoteca a las seis de la mañana" y explicar que fue en varias ocasiones a quejarse del estado de los mismos sin que ocurriese nada; sí hubo cosas que les gustaron del camping.

"Lo que más nos ha gustado del camping han sido los toboganes, nos lo hemos pasado genial", comentó la creadora de contenido agregando que también "otro punto bueno que tenía el camping es que había ludoteca, de 10:00 a 12:00 había juegos y cosas".

Así, Nieves y Nayla pasaron sus días en el camping y, quitando la situación sanitaria, pasaron unos buenos cinco días. Así, la madre creadora de contenido señaló que "ya estamos mirando la próxima escapada para descansar un poco el cuerpo y nos volvemos a ir".