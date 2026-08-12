Yolanda vive desconectada de la luz y el agua corriente: "No todo es tan bonito como lo pintan en los vídeos, pero merece la pena"

Yolanda vive desconectada sin luz ni agua corriente. YouTube - La finquita de la escritora.

Las claves

Las claves Generado con IA Yolanda Mariscal vive en una mobile home cerca de El Puerto de Santa María, Cádiz, sin electricidad ni agua corriente. Para abastecerse de agua utiliza tres depósitos de 1.000 litros que rellena con camiones cisterna y reutiliza el agua para varias tareas. Se apoya en placas solares para obtener electricidad y gestiona sus residuos con métodos alternativos y respetuosos con el entorno. Yolanda destaca que, aunque la vida desconectada es dura, la paz y la libertad que experimenta compensan las dificultades.

Una vida de desconexión, rodeada de naturaleza, puede sonar muy idílica. Sin embargo, no todo se basa en despertarse con el sonido de los pájaros y darse baños de bosque. El día a día puede ser muy duro si uno no está preparado.

Así lo constata Yolanda Mariscal, una escritora que pasa temporadas en su retiro particular, una mobile home próxima al Puerto de Santamaría, Cádiz. "Esto es la vida real, no todo es tan bonito como lo pintan en los vídeos", asegura en su canal de YouTube, La finquita de la escritora.

Aunque en su casa móvil se enfrenta al reto de vivir sin electricidad ni agua corriente, Mariscal asegura que "hay tantas cosas buenas, hay tanta paz, tanta libertad en tu propio terreno que todo merece la pena".

¿Cómo sobrevivir sin agua corriente?

En uno de sus últimos vídeos, la escritora explica que tiene 3 depósitos de agua interconectados de 1.000 litros cada uno que rellena con camiones cisterna. "Cuando vives así al final acabas pensando siempre en el agua y ahorras cada gotita", argumenta.

Tanto es así que aprovecha el agua para múltiples usos. Por ejemplo, se lava en una ducha portátil a batería con jabón natural. De esta forma, después reutiliza esa misma agua para regar su finca.

Para hacer sus necesidades, Yolanda no tiene una fosa séptica. Sí cuenta con un váter industrial. No obstante, no usa ningún tipo de componente químico. Para la orina, la diluye con agua y la esparce posteriormente de forma segura por el campo.

Para los restos sólidos, emplea bolsas de plástico rellenadas con arena para gatos que coloca en el mismo inodoro. Las acumula y las tira en contenedores públicos cuando llega el momento de marcharse de su finca.

Para suplir la falta de suministro eléctrico, Yolanda tiene varias baterías que alimenta con placas solares.

De esta forma, su autosuficiencia es total, porque como bien argumenta: "Quien no se apaña es porque no quiere".

¿Qué es una mobile home?

Una mobile home o casa móvil es una vivienda prefabricada que puede instalarse donde se quiera y pueda gracias a unas ruedas y una barra de arrastre. Las casas móviles como en la que vive Yolanda están consideradas un bien mueble por el Código Civil, y por lo tanto no requieren de una licencia urbanística.

Sin embargo, hay excepciones que pueden requerirla. Para no tener que pedir dicho permiso, lo primero es no tener que cimentar la base. Además, el Ministerio de Vivienda establece que una mobile home puede considerarse vivienda fija si se usa permanentemente o si está conectada a depósitos fijos.