Margarita, albañila: "Muchas mujeres estudian estos oficios porque ofrecen sueldos más altos, yo gano 33.000 € al año"

Imagen de stock de una mujer trabajando en la construcción. iStock

Las claves

Las claves Generado con IA Solo el 11,2% de la plantilla en el sector de la construcción son mujeres, reflejando su escasa presencia en este ámbito tradicionalmente masculino. Margarita Vidrialesa dejó trabajos precarios para formarse como albañila y ahora gana 33.000 euros al año, mostrando que el oficio ofrece mejores salarios. Las mujeres que se incorporan a la construcción aportan diversidad y rompen barreras, aunque enfrentan limitaciones legales como la restricción de peso máximo a levantar. Margarita anima a otras mujeres a formarse en estos oficios y destaca que la satisfacción personal y las oportunidades aumentan a medida que se normaliza su presencia.

De acuerdo con un informe del Observatorio Industrial de la Construcción, las mujeres suponen únicamente el 11,2% de la plantilla del sector, una cifra que refleja la escasa presencia femenina en una actividad tradicionalmente dominada por los hombres.

En este contexto, las historias de mujeres que han decidido desarrollar su carrera profesional en la construcción adquieren una especial relevancia, ya que contribuyen a romper prejuicios y ponen de manifiesto que este ámbito también ofrece oportunidades para ellas.

Ese es el caso de Margarita Vidrialesa. Hace siete años decidió abandonar los empleos de limpieza y administración, que consideraba 'precarios', para formarse y trabajar como albañil. Una decisión que, según asegura, le ha permitido encontrar una profesión con la que se siente plenamente satisfecha.

Las mujeres albañilas

El sector de la construcción atraviesa un momento complicado, con una fuerza laboral envejecida: más del 55% de los trabajadores superan los 45 años.

A la vez que los jóvenes muestran cada vez menos interés por estos oficios, las mujeres ven la oportunidad de incorporarse y aprovechar salarios más altos y mejores perspectivas.

Además, la incorporación de mujeres aporta diversidad y nuevas perspectivas a un sector históricamente dominado por hombres. Esto no solo enriquece el entorno laboral, sino que también rompe barreras sobre quién puede desempeñar trabajos de construcción y cómo se pueden organizar las tareas.

Margarita explica a EL ESPAÑOL que, aunque suele contar menos años de experiencia que algunos compañeros encargados, su formación reglada le permite desempeñar el mismo trabajo.

"Cualquier oficio, con la maquinaria actual, puede ser realizado por cualquier persona. Muchas mujeres estudian estos oficios porque ven mejores salidas y sueldos más altos. Yo soy un claro ejemplo", contaba a este medio.

Hoy, Margarita gana 33.000 euros anuales, mientras que quienes comienzan en el sector suelen recibir un salario base de unos 1.300 euros al mes. Reconoce que la jubilación de los profesionales más veteranos ha encarecido la mano de obra cualificada, aumentando así la remuneración de quienes saben trabajar.

Sin embargo, las mujeres se enfrentan a limitaciones legales: la normativa establece que no pueden levantar más de 20 kg, lo que obliga a las empresas a adaptar tareas o maquinaria.

"Si levantamos un saco de 25 kg y nos lesionamos, la responsabilidad es nuestra", advierte Margarita a EL ESPAÑOL, señalando cómo esto puede dificultar que las mujeres ejerzan igual que los hombres.

A pesar de estas barreras, Margarita anima a más mujeres a sumarse al oficio. "Si sienten curiosidad por la construcción, que se formen y lo prueben. El saber no ocupa lugar y no hay nada que impida que sean felices en este trabajo", asegura. Para ella, la mayor recompensa es la satisfacción de construir algo con sus propias manos.

Apasionada de su profesión, Margarita comparte su día a día en TikTok con la cuenta @margaritavidrialesa, mostrando tanto los aspectos positivos como los negativos.

Frente a las críticas, responde demostrando el trabajo que realiza y dejando claro un mensaje: "La gente se piensa que la construcción es trabajo de fuerzas, y no siempre es así. Piensan que las mujeres no pueden levantar 25 kg, pero solo hay que ver a una madre levantando a su hijo".

Margarita concluyó destacando que el futuro de la construcción depende de la incorporación de nuevos perfiles, especialmente mujeres jóvenes. "Cuantas más se animen, más se normalizará nuestra presencia y más oportunidades habrá para todos", indicó.