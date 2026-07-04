La Unión Europea establece nuevas normas: todos los envases deberán llevar una etiqueta con su composición

La normativa cambia la manera de etiquetar estos productos. iStock

Las claves

Las claves Generado con IA La Unión Europea ha aprobado un nuevo reglamento que exige que todos los envases lleven una etiqueta detallando su composición y materiales. A partir del 12 de agosto de 2028, los envases deberán incluir pictogramas y datos sobre materiales, compostabilidad y sustancias preocupantes, accesibles también mediante códigos QR. El reglamento establece que todos los envases deberán ser reciclables desde 2030 y reciclables a gran escala desde 2035, además de reducir peso y volumen siempre que sea posible. Se prohíben ciertos formatos de plástico desechable, se limita el espacio vacío en embalajes y sectores como la hostelería deberán adaptarse a envases reutilizables y rellenables.

La Unión Europea ha dado un paso importante en su estrategia para reducir los residuos y fomentar una economía más sostenible.

Con la aprobación del Reglamento (UE) 2025/40 sobre envases y residuos de envases, las empresas deberán adaptarse a nuevas normas relacionadas con el reciclaje, la reutilización y el etiquetado de los productos que ponen en el mercado.

Una de las novedades más destacadas es que los envases tendrán que ofrecer información clara sobre los materiales con los que están fabricados.

Según la nueva normativa, "a partir del 12 de agosto de 2028, los envases deberán incluir pictogramas claros e información sobre materiales, compostabilidad y presencia de sustancias preocupantes".

Además, esta información podrá completarse mediante códigos QR u otros sistemas digitales accesibles para los consumidores.

El reglamento sustituye a la antigua Directiva 94/62/CE y establece un marco común para todos los países miembros.

Esto significa que según esta norma, "el Reglamento es de aplicación directa en toda la UE, sin necesidad de transposición nacional, lo que garantiza la libre circulación de envases entre Estados miembros", evitando diferencias entre legislaciones nacionales.

Las medidas también buscan reducir el impacto ambiental de los envases, por lo que todos los envases deberán ser reciclables a partir de 2030, y reciclables a gran escala desde 2035.

Asimismo, las empresas tendrán que reducir el peso y el volumen de los envases siempre que sea posible, sin afectar a su función de protección o conservación de los productos.

Otra de las novedades afecta a los envases de un solo uso. Y es que el reglamento establece límites al espacio vacío en los embalajes y prohíbe determinados formatos de plástico desechable.

Además, sectores como la hostelería deberán adaptarse a nuevas prácticas más sostenibles.

En este sentido, el sector HORECA deberá permitir rellenado con envases propios del consumidor (desde 2027) y ofrecer envases reutilizables (desde 2028).

En España, el Real Decreto 1055/2022 seguirá vigente hasta agosto de 2026. No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado que revisará la normativa nacional para adaptarla a las nuevas exigencias europeas.

Sin embargo, aunque todavía quedan algunos años para la entrada en vigor de varias medidas, ya son muchas las empresas que trabajan para prepararse.