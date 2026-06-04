Juan Metidieri, agricultor de 58 años: "La situación del campo es crítica y las paguitas del Gobierno no ayudan"

Las claves

Las claves Generado con IA Juan Metidieri, presidente de APAG y ASAJA Extremadura, denuncia la crítica situación del campo en España y la falta de soluciones políticas. Destaca la paradoja de tener altos niveles de paro mientras faltan trabajadores para recoger cosechas, recurriendo a mano de obra extranjera. Critica las ayudas públicas y subsidios, asegurando que desincentivan el trabajo y agravan los problemas del sector agrario. Reclama una actuación urgente de los gobiernos para reformar modelos como el PER y abordar el problema laboral en el campo y otros sectores.

La situación que atraviesa el campo en España continúa ocupando un lugar destacado en el panorama económico y social.

La dificultad para encontrar trabajadores, el mantenimiento de altas cifras de desempleo y la aplicación de medidas públicas cuestionadas por parte del sector han generado un creciente malestar entre agricultores y ganaderos.

En este contexto, Juan Metidieri, presidente de APAG y ASAJA Extremadura, expresó una postura especialmente crítica durante su participación en el programa El Análisis: Diario de la Noche de Telemadrid, donde puso el foco en los principales problemas que afectan al campo.

Desde el inicio de la entrevista, Metidieri mostró su preocupación por el rumbo del sector: "Somos otro de los sectores, y quizás uno de los primeros, que empezaron a denunciar esta situación tan crítica que estaba ocurriendo en el campo".

Su intervención reflejó la frustración de muchos agricultores que, pese a necesitar trabajadores, no consiguen cubrir los puestos disponibles.

Uno de los ejemplos más llamativos fue mencionado por el periodista Antonio Naranjo, al referirse a la provincia de Huelva:

"Vemos que en Huelva, que es una de las provincias con un nivel de paro muy alto, tienen que venir 25.000 mujeres desde Marruecos para recoger la fresa", señaló.

Esta paradoja, en un país con algunos de los niveles de desempleo más altos de Europa, evidencia un grave problema estructural.

Metidieri no dudó en confirmar esta incoherencia, señalando que en Extremadura, una región con más de 70.000 parados, también se enfrentan a la imposibilidad de recolectar cosechas por falta de trabajadores.

"¿Cómo puede ser que en Extremadura, con más de 70.000 parados, tengamos problemas para recoger las cosechas?", se preguntó.

A su juicio, este tipo de situaciones no solo afectan a la agricultura, sino a "la hostelería, la construcción, los transportistas… a toda la sociedad".

El presidente de ASAJA Extremadura hizo hincapié en la necesidad de una actuación urgente por parte de los gobiernos, tanto autonómicos como nacionales.

Para él, los responsables políticos deben "ponerse manos a la obra", y buscar soluciones reales y efectivas a un problema que, lejos de resolverse, se agrava con el paso del tiempo.

Una de las críticas más contundentes fue dirigida a los sistemas de subsidios y ayudas públicas. En palabras del propio Metidieri: "Las paguitas que se están dando desde el Gobierno no ayudan".

Si bien aclaró estar de acuerdo en que las personas cobren el paro, condenó con firmeza las ayudas que, en su opinión, desincentivan el trabajo: "Lo que no puede ser es que se estén dando paguitas para que no se trabaje".

También cuestionó el actual modelo del PER (Plan de Empleo Rural), que aunque en su momento fue útil, hoy requiere una revisión: "Cosas que en su día fueron positivas y necesarias, posiblemente ahora haya que reinventarlas o cambiarlas por completo".

El mensaje final de Metidieri fue una llamada de atención directa a los responsables políticos: "Tomen buena nota y empiecen a dar soluciones, porque de no ser así, el problema cada día será mayor en todos los sectores".