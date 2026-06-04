José María Medina, inspector de Agencia Tributaria: "Si recibes una carta de Hacienda, mantén la calma y haz lo que pidan"

José María Medina en su paso por el podcast 'Venice Club'.

Las claves

Las claves Generado con IA José María Medina, inspector de Hacienda, recomienda mantener la calma y seguir las indicaciones si se recibe una notificación de la Agencia Tributaria. La mayoría de los problemas fiscales surgen por la complejidad del sistema y no por intención de defraudar, según Medina. Es fundamental responder a los requerimientos de Hacienda y, en caso de duda, buscar asesoramiento profesional cualificado. Ignorar una carta de Hacienda es el peor error; la prevención y la buena planificación fiscal ayudan a evitar conflictos.

Pocas situaciones generan tanta inquietud entre los contribuyentes como encontrar una carta de la Agencia Tributaria en el buzón o una notificación pendiente en la sede electrónica.

Para muchos, el simple remitente es suficiente para pensar automáticamente en sanciones, inspecciones o problemas fiscales.

Sin embargo, José María Medina, inspector de Hacienda, lanza un mensaje muy distinto: lo primero no es entrar en pánico y cooperar con la Agencia Tributaria.

Durante su participación en el podcast Venice Club de Alejandro Timoneda, Medina (conocido por sus amigos como Chema) explicó que la reacción más inteligente ante una comunicación de Hacienda es mucho más sencilla de lo que muchos creen.

"Mantén la calma sobre todo y haz un poco lo que te pidan", resumió.

Lejos de la imagen tradicional del inspector dedicado exclusivamente a perseguir irregularidades, Chema desarrolla su labor en la Dirección General de Tributos, donde participa en la elaboración de criterios interpretativos, consultas vinculantes y propuestas normativas.

Desde esa posición, asegura que la mayoría de los problemas fiscales no nacen de una voluntad de defraudar, sino de la enorme complejidad del sistema tributario español.

Por eso insiste en que la clave no está en alarmarse cuando llega una notificación, más bien en atenderla correctamente. "Lo más importante al final es atender al requerimiento, contestarlo", señala.

Además, recuerda que existe la posibilidad de solicitar una ampliación si se pide durante los tres primeros días del periodo concedido por la Administración.

Asimismo, cabe destacar que las notificaciones de Hacienda pueden responder a situaciones muy distintas.

Algunas son simples comunicaciones informativas, mientras que otras solicitan documentación para aclarar determinados datos de una declaración.

También pueden incluir propuestas de liquidación, resoluciones de procedimientos o, en los casos más delicados, providencias de apremio o expedientes sancionadores. En cualquiera de estos escenarios, ignorar la carta suele ser el peor error posible.

Eso sí, si hay una recomendación que Medina repite con especial insistencia es la importancia de pedir ayuda: "El sistema tributario es complicado. Si tienes dudas sobre algo, asesórate y asesórate bien".

Para explicar su idea, utiliza una comparación muy gráfica: igual que una persona que necesita una operación cardíaca buscaría al mejor especialista, considera que quienes afrontan operaciones con implicaciones fiscales relevantes deberían recurrir a profesionales cualificados.

Según su experiencia, una buena planificación permite ganar seguridad jurídica y reducir futuros conflictos con la Administración.

"Si vas a realizar una operación y no conoces las consecuencias fiscales, asesórate, busca un buen asesor y construye bien la operación", aconseja.

En su opinión, la prevención resulta mucho más económica que intentar solucionar problemas cuando ya han aparecido.

El inspector también advierte sobre quienes diseñan estrategias fiscales pensando únicamente en si serán descubiertos o no. "Cuando uno va pensando diciendo 'esto me van a pillar o no me van a pillar', para empezar ya lo está haciendo mal", afirma.

Por ello recomienda evitar las operaciones de riesgo innecesarias y actuar siempre dentro de los márgenes legales.

Otro de los errores frecuentes aparece en las deducciones de gastos profesionales. Medina recuerda que cualquier gasto que un autónomo o empresa pretenda deducir debe estar vinculado de forma real con su actividad económica.

Una factura de taxi, una comida o un gasto de combustible solo serán deducibles si existe una relación clara con la obtención de ingresos.

Así, su mensaje final es claro: una notificación de Hacienda no debe interpretarse automáticamente como una condena. La mejor respuesta pasa por leerla con atención, respetar los plazos, aportar la documentación solicitada y, cuando haya dudas, acudir a un profesional cualificado.

Porque, como resume el propio Medina, mantener la calma y atender lo que pide la Administración suele ser el primer paso para evitar problemas mayores.