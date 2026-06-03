Maricarmen tiene 87 años y se enfrenta a un desahucio: “Este es mi barrio, es mi gente, es que me quieren quitar toda mi vida"

Las claves

Las claves Generado con IA Maricarmen, de 87 años, lleva 70 años viviendo en el barrio de Retiro en Madrid y enfrenta un desahucio a pesar de haber pagado siempre el alquiler. La jubilada, con un 50% de minusvalía, ya ha afrontado intentos previos de desahucio y lucha por permanecer en su vivienda de toda la vida. El aumento del alquiler y la subrogación del contrato tras la muerte de sus padres son los argumentos usados por el propietario actual para desalojarla. Le han ofrecido una residencia lejos de su entorno, pero Maricarmen insiste en que no quiere abandonar su barrio ni su gente.

Maricarmen lleva 70 años viviendo en el barrio de Retiro en Madrid, desde que se mudó con sus padres cuando era joven, sin embargo, a pesar de pagar puntualmente la renta y cumplir con todas sus obligaciones, se enfrenta a una amenaza de desalojo.

Es la segunda vez que intentan desahuciarla, hace ocho meses se enfrentó a la misma situación, no obstante, la jubilada tiene un 50% de minusvalía con lo cual la Justicia aplazó el desahucio hasta que se aportase la documentación necesaria para corroborar su vulnerabilidad.

Maricarmen llegó a su piso a los 17 años, vivió la muerte de su padre y su madre en él, y ahora explicó en una entrevista con Telecinco que "yo me quedo, yo no me voy".

"Voy a luchar por lo que es mío"

Maricarmen expresó que no tiene intención de irse de su casa, a pesar de que ya no es la misma persona que hace unos meses: "Hace seis meses yo tenía muchísima más fuerza, pero este cansancio no me va a parar para luchar por lo que es mío, yo me quedo, yo no me voy".

Con esto, la jubilada expresó con molestia que ha hecho frente a todos los gastos, no ha hecho nada ilegal: "Yo tengo 87 años y vine a vivir aquí con mis padres a los 17 años".

No obstante, el padre de Maricarmen murió cuando ella tenía tan solo 20 años y le tocó sacar a su familia adelante. Así, cuando su madre falleció, el contrato de alquiler pasó a nombre de la jubilada, esta segunda subrogación es la que utiliza como excusa el inversor que compró el piso para desalojarla.

"Antes de que compraran esta vivienda yo ya llevaba 16 años subrogada", sentenció con firmeza la jubilada mostrando por qué es una completa injusticia que busquen desalojarla de su vivienda.

Otro de sus grandes problemas, es que le exigen una renta muy superior a su pensión: "En un principio era 2.250 euros en junio de 2018, y haciéndome un favor, me lo bajaron a 1.250 euros", recordó Maricarmen.

La jubilada con enfado declaró que "no tenemos por qué tolerar ni a los fondos buitres, ni a los especuladores, ni a los pisos de turismo y los fondos buitre que se marchen fuera y si quieren ganar dinero que trabajen".

Lo cierto es que esta lucha de Maricarmen comienza en 2018. Hay que recordar que su contrato era de renta antigua, con lo cual se mantenían ciertas condiciones como una renta adaptada al Índice de Precios al Consumo (IPC) y el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se mantuvieron.

Sin embargo, en el año 2018 comenzaron los cambios en la propiedad y en el 2020 empezó el proceso legal cuando ella no podía asumir la compra de la casa por 250.000 euros ni un aumento de alquiler que subió un 300%.

En su momento, el juzgado dio la razón a Maricarmen argumentando que los propietarios aceptaron estas condiciones en el 2005 cuando compraron el piso. Pero, dichos propietarios pusieron un recurso a esta decisión en la Audiencia Provincial que ordenó el desahucio de la jubilada. Esta decisión fue ratificada por el Tribunal Supremo.

Actualmente, a la mujer de 87 años le han ofrecido ir a una residencia en Alcalá de Henares, a casi 40 kilómetros de Madrid: "Tengo problemas cardíacos, tengo al neurocirujano, tengo al traumatólogo porque tengo dos prótesis de cadera", enumeró la jubilada dejando claro por qué no puede irse a un lugar tan lejos de Madrid.

"Este es mi barrio, aquí está mi gente, es que me quitan toda mi vida", comentó la mujer de 87 años que además sabe que no es la única que se enfrenta a esta situación. Su desahucio está previsto para el miércoles, pero, como la última vez, pretende luchar por evitarlo.