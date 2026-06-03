Ismael Heskouri, abogado: "El inquilino puede quedarse en la vivienda muchos años sin pagar un euro de forma legal"

Las claves

Las claves Generado con IA Un error del propietario al no formalizar un contrato de alquiler puede permitir que el inquilino permanezca años en la vivienda sin pagar legalmente. La legislación española protege al ocupante si no existe contrato y prohíbe cualquier desalojo forzoso por parte del casero. Solo es posible recuperar la vivienda mediante una demanda de desahucio por precario, un proceso que puede durar años. El casero que intente expulsar al ocupante por la fuerza podría enfrentarse a consecuencias legales, incluso prisión.

La normativa española prevé determinadas situaciones que pueden resultar desconocidas para muchos propietarios, especialmente cuando no se respetan ciertos requisitos esenciales al formalizar un contrato de alquiler.

Según explica el abogado Ismael Heskouri (@heskouriabogados), existe un supuesto en el que, debido a un error cometido por el arrendador al inicio de la relación contractual, "el inquilino puede quedarse en la vivienda durante muchos años sin pagar un euro de forma legal".

Aunque se trata de un escenario poco habitual y escasamente conocido, cuenta con respaldo en la legislación vigente.

Un fallo inicial

Todo se origina cuando el propietario no formaliza el contrato de arrendamiento. Como detalla Ismael, este tipo de caso aparece "cuando el casero no cumplió la ley al principio y no le hizo firmar ningún contrato".

Esta omisión es crucial, porque elimina la existencia de obligaciones formales entre ambas partes implicadas en el caso.

Con el paso del tiempo, el ocupante queda protegido por el marco jurídico, incluso aunque deje de pagar la renta.

"Seguramente el inquilino pagaba en billetito, dejó de pagar en billetito y el casero entró en rabia y dijo: 'Pues te voy a sacar de los pelos'", señala con ironía.

Sin embargo, la reacción violenta o cualquier intento de desalojo por cuenta propia resulta ilegal. La ley ampara al ocupante siempre que permanezca en la vivienda de buena fe y prohíbe al propietario actuar por la fuerza.

Tal como aclara el abogado, "si se le cambia la cerradura, el que comete un delito es el casero", igual que ocurre si se intenta sacarlo físicamente de la vivienda o entrar sin permiso: "Si entra dentro de la vivienda por las malas, el que está cometiendo un delito es el casero".

De esta forma, la protección es tan elevada que, como advierte Ismael, "si el casero toca un pelo del inquilino, quien va a prisión es el casero".

Ante este escenario, el propietario no puede recurrir a vías de hecho; solo puede acudir a la justicia interponiendo una demanda específica.

"Lo que el casero debe hacer ahora es presentar una demanda de desahucio por precario. Por lo tanto, no se le puede considerar inquilino y, como no lo es, no hay ningún contrato ni existe obligación de pago", explica con claridad el abogado.

El problema para el propietario es que este procedimiento suele prolongarse durante años. "Mientras viva de buena fe, la ley le va a proteger y le va a amparar", concluye Ismael.