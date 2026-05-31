Jordi, conductor de autobús, sobre salario: "Vuelvo todos los días a mi casa y cobro 2.600 euros netos"

Las claves

Las claves Generado con IA Jordi, conductor de autobús con más de 15 años de experiencia, destaca que cobra 2.600 euros netos al mes gracias a dietas y horas extra. El salario base de los conductores ronda los 1.600 euros, pero puede aumentar notablemente según complementos y rutas realizadas. Existe una fuerte disparidad salarial entre regiones y diferentes servicios, siendo el transporte urbano y Barcelona los mejor pagados. Jordi subraya la dureza del trabajo, el poco reconocimiento social y los riesgos de accidentes, priorizando hoy en día la seguridad sobre la rapidez.

"Lo peor de ser conductor es que la gente no se pone en tu lugar, no piensa que yo el 1 de enero he estado 15 horas fuera de mi casa", lamenta Jordi, quien lleva más de 15 años al volante de un autobús.

En su intervención en el pódcast Rutas de Éxito, un espacio que visibiliza la situación laboral del sector en España. El profesional asegura que atraviesan una época de notable pérdida de poder adquisitivo.

Jordi, que se dedica al transporte regular con rutas de hasta 600 kilómetros, explica la realidad financiera del gremio, aunque el convenio base ronda los 1.600 euros, el salario neto real suele alcanzar los 2.500 o 2.600 euros gracias a las dietas, horas extra y complementos.

Vista desde el puesto de conducción de un camión.

Asegura que tras haber realizado transportes internacionales durante un largo tiempo, no tiene dudas en que prefiere dormir en casa cada día. Por ello, aunque los salarios no sean exageradamente altos, no tiene intención ninguna en cambiar de empleo. Aunque argumenta que, si alguien no tiene responsabilidades, la mejor opción es el discrecional, donde se viaja por toda Europa y península: "mi hermano se llevaba 9.000 euros al mes, a día de hoy es lo mismo, pero por casi la mitad de dinero", asevera.

El conductor reconoce que el servicio mejor pagado es el transporte urbano. "Tienes tus seis horas y media, 7 horas de conducción con un salario de 2.000, 2.400 euros", además afirma que un aspecto positivo es poder visitar cada día un lugar distinto.

Existe una fuerte disparidad regional según revela, un conductor de Barcelona tiene un salario mayor que uno situado en Lleida o en Zaragoza. De la misma manera denuncia las "trampas" de algunas empresas como no pagar las horas de espera en aeropuertos o el ajuste milimétrico de los horarios para ahorrarse costes.

En Madrid, un conductor del servicio de la EMT tenía un sueldo en 2021 de 36.835,38 euros brutos al año. Aunque según los datos del convenio de 2022-2023, la base se encontraba en 1.844,08 euros, o lo que es lo mismo 65,86 euros al día.

Otro crudo aspecto al que se tienen que enfrentar los conductores del sector, son los temidos accidentes. Él mismo lo experimentó con la pérdida de un compañero, lo que conllevó a un cambio en su mentalidad. "Ahora voy a 100 km/h y muchas veces ni llego. ¿Qué pierdo, 10 minutos? Lo gano en tranquilidad, hoy sales a la carretera, pero mañana no sabemos si habrás llegado.