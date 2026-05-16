Ha entrado en vigor: ayuda de 140.000€ para autónomos con al menos 3 años de actividad en esta comunidad autónoma

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid ha aprobado una ayuda de hasta 140.000 euros para autónomos y microempresas con al menos tres años de actividad. La cuantía puede ampliarse hasta 150.000 euros para quienes desarrollen su actividad en municipios de menos de 20.000 habitantes. El objetivo de la ayuda es impulsar la inversión, expansión y modernización de los negocios, como ampliación de instalaciones o adquisición de maquinaria tecnológica. El pago se realizará en tres fases y las solicitudes pueden presentarse durante todo el año por vía telemática hasta agotar el presupuesto disponible.

Ser autónomo en España es sinónimo de sacrificio y de ser capaz de salir adelante sin una red que te proteja cuando te caes. Sin embargo, también cuentan con ayudas que pueden servir de impulso para sacar adelante un negocio en un contexto económico marcado por la inflación.

En este sentido, la Comunidad de Madrid ha aprobado una ayuda para trabajadores autónomos y empresas de menos de 10 empleados que desarrollen su actividad en esta región y que acumulen al menos tres años de actividad.

El objetivo del consistorio madrileño con esta prestación es impulsar proyectos de inversión destinados al crecimiento y a la expansión de autónomos y microempresas. En otras palabras, para ampliar instalaciones o locales, adquisición de maquinaria e incorporación de herramientas tecnológicas.

150.000 euros para autónomos que trabajen en pueblos pequeños

Esta ayuda fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 16 de marzo de 2026 y, según un comunicado del Gobierno madrileño, forma parte "de la estrategia regional para fortalecer el tejido empresarial de menor tamaño".

La cuantía, fijada inicialmente en 140.000 euros por beneficiario, es ampliable hasta 150.000 euros en municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comunidad de Madrid, sobre todo emplazados en el norte de la región.

Eso sí, el pago se realizará en tres fases: 60% inicial tras la concesión del subsidio, 20% tras una primera evaluación de control y un 20% final tras una segunda evaluación. En cambio, en ayudas inferiores a 70.000 euros se realizará un único pago anticipado del 100%.

En cuanto a los plazos de presentación, permanecerán abiertos durante todo el año hasta el agotamiento del crédito presupuestario disponible por la cartera específica de la Comunidad de Madrid que gestiona esta ayuda. A su vez, las solicitudes sólo se pueden presentar por vía telemática a través de la sede electrónica del consistorio.

En España hay más de 3 millones de trabajadores por cuenta propia, mientras que en la Comunidad de Madrid la cifra es de 443.210 personas registradas en Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Tanto Andalucía como Cataluña, con 578.500 y 564.200 autónomos registrados respectivamente, superan en número total a la región madrileña. Por debajo se sitúan Galicia (203.400) y Castilla y León (184.800) y el resto de autonomías.