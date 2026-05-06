Ya es oficial: los bares y restaurantes deberán pagar un plus por trabajar entre las 22:00 y las 6:00 horas

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha oficializado la obligación de pagar un plus de nocturnidad a empleados de bares y restaurantes por las horas trabajadas entre las 22:00 y las 6:00. Este complemento supone un incremento del 20% al 25% sobre la hora ordinaria y debe aparecer desglosado en la nómina e incluirse en la base de cotización. Las empresas que no cumplan con el pago del plus pueden enfrentarse a sanciones de hasta 7.500 euros, y recargos del 20% sobre las cuotas no ingresadas. La normativa prevé mecanismos de adaptación y facilidades de pago para pequeñas empresas, buscando evitar problemas financieros en el sector hostelero.

El Gobierno ha dado un paso definitivo para regularizar las condiciones laborales en el sector de la hostelería al oficializar la obligatoriedad del plus de nocturnidad.

Esta medida exige que todos los bares y restaurantes retribuyan de forma específica las horas trabajadas entre las 22:00 y las 6:00 horas, integrando este complemento en la base de cotización y reforzando el control de Hacienda sobre las nóminas.

La idea de esta normativa es garantizar una compensación especial a los empleados que deben trabajar estos incómodos horarios, garantizando la transparencia salarial.

¿Cómo se aplica esto?

La ley es estricta y señala que cualquier actividad realizada entre las 22:00 y las 06:00 se considera trabajo nocturno. En otras palabras, si un camarero termina su turno a las 23:00, tiene derecho a cobrar una hora por el plus de nocturnidad, con lo cual no es necesario que toda la jornada sea de noche para empezar a devengar este extra.

Este plus por lo general supone un incremento de entre el 20% y el 25% sobre el valor de la hora ordinaria, a menos que el convenio colectivo establezca lo contrario.

Por otro lado, el plus de nocturnidad cotiza en la Seguridad Social y aumenta la base reguladora del empleado para la jubilación o bajas. Teniendo esto en cuenta, el concepto debe aparecer desglosado en la nómina, ya que, de lo contrario la empresa se enfrenta a sanciones graves.

Ahora bien, es importante diferenciar entre 'plus de nocturnidad' y 'trabajador nocturno'. El trabajador nocturno se adquiere si se trabajan al menos tres horas diarias en el tramo de entre las 22:00 y las 6:00 horas de forma habitual, mientras que el plus de nocturnidad se paga por cada hora suelta trabajada en este horario.

En vista del impacto económico que esto supone para las pequeñas empresas, la normativa ha previsto mecanismos de adaptación y así las que hasta ahora no han aplicado dicho plus pueden ponerse al día.

También, Hacienda permite dividir el pago de las liquidaciones resultantes de esta regularización para evitar la asfixia financiera de los bares más pequeños.

Aquellas empresas que no paguen este plus tendrán que enfrentarse a sanciones que, dependiendo de la gravedad, puede llegar hasta los 7.500 euros.

Por otro lado, dado que este importe forma parte de la base de cotización de la Seguridad Social, si la empresa no ha pagado el plus y la inspección lo detecta, se aplica un recargo del 20% sobre las cuotas no ingresadas.

Además, si se considera que ha habido una ocultación deliberada, la sanción puede variar entre el 50% y el 100% de las cuotas que la empresa dejó de pagar.

A esto también se pueden sumar otras sanciones relacionadas con el registro de horario, ya que, si el registro de jornada es inexistente o está manipulado la empresa se enfrenta a multas entre 7.500 y 225.018 euros, esto último si se detecta que ha sido falsificado.

De esta manera, esta medida busca compensar el desgaste físico y mental que conllevan los horarios nocturnos en un sector donde el trabajo después de las 22:00 horas es muy habitual, endureciendo el control sobre el cumplimiento de estos complementos que a menudo se omitían en las pequeñas empresas.