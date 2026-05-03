El pueblo en una histórica isla griega que busca vecinos: ofrece vivienda gratis y una ayuda de 474 € al mes a las familias

Las claves

Las claves Generado con IA La isla griega de Anticitera ofrece vivienda gratis y una ayuda mensual de 474 euros a familias que se muden allí. El plan busca repoblar la isla, que solo tiene unos 20 habitantes, y reabrir servicios esenciales como la escuela local. La iniciativa está dirigida principalmente a familias con al menos tres hijos y perfiles profesionales vinculados a oficios tradicionales. Mudarse a Anticitera supone ventajas como bajo coste de vida y entorno natural, pero implica afrontar aislamiento y recursos limitados.

En pleno mar Egeo, entre Creta y el Peloponeso, la isla de Anticitera vuelve a situarse en el mapa europeo, no por un hallazgo arqueológico ni por su pasado, sino por su nueva iniciativa para atraer habitantes.

Este pequeño territorio griego, de apenas 20 kilómetros cuadrados y con una población que ronda la veintena de residentes permanentes, ofrece vivienda gratuita y una ayuda mensual cercana a los 474 euros para las familias que decidan instalarse allí.

La medida forma parte de un plan de repoblación que busca revertir décadas de declive demográfico. Lejos quedan los tiempos en los que la isla, conocida anteriormente como Aegilia, tenía una actividad constante.

Hoy sus tres núcleos habitados, Potamós, Galaniana y Charchalianá, suman apenas unas decenas de personas, en un entorno donde el silencio pesa tanto como la belleza del paisaje.

El incentivo no es precisamente menor: las autoridades locales, con apoyo institucional, ofrecen vivienda gratuita a quienes cumplan los requisitos, además de su respectiva ayuda económica.

El objetivo es claro: atraer familias, estabilizar la población y reabrir servicios esenciales como la escuela local.

Sin embargo, a pesar del atractivo de la oferta, no se trata de una llamada abierta sin condiciones. El programa está dirigido principalmente a familias con al menos tres hijos, una exigencia pensada para garantizar un impacto real en la población de la isla.

Además, se da prioridad a perfiles profesionales concretos, especialmente vinculados a la pesca, la ganadería y otros oficios tradicionales que puedan sostener la economía local.

Así, la iniciativa no solo responde a una cuestión demográfica, también social. Las autoridades locales aspiran a recuperar una población que sea capaz de sostener servicios básicos y evitar que Anticitera quede reducida a un enclave casi deshabitado.

De tal manera, la reapertura de la escuela es uno de los grandes interrogantes del proyecto, considerado clave para asegurar la continuidad de la vida en la isla.

No obstante, el plan ha despertado tanto interés como interrogantes. Desde qué implica realmente vivir en un lugar tan aislado a los recursos limitados o una conectividad reducida respecto a las grandes ciudades. Mudarse a una isla de 20 habitantes es un proceso especialmente complejo y digno de analizar.

Mientras, otros ven en la propuesta una oportunidad única para cambiar de vida en un entorno natural privilegiado, con bajo coste de vida y una relación mucho más cercana y directa con la comunidad.

De hecho, Anticitera no es una isla cualquiera. Su nombre está ligado a uno de los grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XX: el mecanismo de Anticitera, considerado como el primer ordenador de la historia.

Hoy, esta isla histórica se enfrenta a un desafío contemporáneo: dejar de ser un lugar de paso u olvidado para convertirse en el hogar de nuevos residentes.