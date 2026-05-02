Marruecos da una lección a España con los tomates: es el primer proveedor de la UE con una cuota superior al 70%

Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos se ha convertido en el principal proveedor de tomates de la UE, alcanzando una cuota del 70,6%. Las exportaciones españolas de tomate a la UE han caído un 34% en la última década, afectados por la competencia marroquí. España es uno de los principales destinos de los tomates marroquíes, recibiendo el 25,1% de sus exportaciones en 2024. Los agricultores españoles denuncian competencia desleal, ya que los productos extranjeros no cumplen las mismas exigencias que los europeos.

España es uno de los principales proveedores mundiales de tomates gracias a cultivos al aire libre e invernaderos con métodos de producción consolidados y que están ubicados principalmente en Almería, Granada, Valencia, Murcia, Cataluña y Extremadura.

Sin embargo, en la última década, las ventas españolas a la Unión Europea (UE) se han reducido un 34%. ¿El motivo? Varios, pero uno de los principales es la irrupción de nuestro vecino Marruecos como gran suministrador de tomates al espacio comunitario.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Marruecos es el principal proveedor de la UE de esta hortaliza con un 70,6% de cuota, por delante de Turquía, con el 22,1% de las ventas totales de países externos a la UE.

Marruecos supera a España

En la campaña de 2025-2026, las compras a Marruecos se han situado en 187.866 toneladas, descendiendo un 20,3% respecto a la campaña de 2024/2025 por la climatología desfavorable. Aunque las exportaciones desde la UE desde 2012, cuando entró en vigor el acuerdo de asociación, han aumentado hasta 2025 un 52%.

De hecho, España es uno de los principales destinos de este producto marroquí, con un 25,1% de sus exportaciones en 2024, por delante de Francia (21,5%), Reino Unido (9,5%), Alemania (9,3%) e Italia (4,9%).

Aunque nuestro país sigue en una buena posición en cuanto a su venta dentro del espacio comunitario, ha sufrido un retroceso en un contexto en el que los agricultores europeos deben cumplir con las estrictas normas de la UE en materia laboral, social, medioambiental y sanitaria.

Los trabajadores del campo español argumentan que los productos extranjeros no tienen que cumplir los mismos requisitos, por lo que su entrada en Europa es más sencilla, apuntando incluso a la competencia desleal.

Mercosur

El mismo debate está abierto con Mercosur, el pacto comercial libre de aranceles entre la Unión Europea y los principales países de Sudamérica. Con este se busca impulsar el negocio entre ambos continentes y el intercambio de productos agroalimentarios y materias primas, entre las que destacan la carne, los minerales, el café y el azúcar.

De hecho, Mercosur entró en vigor de forma provisional recientemente, el pasado 1 de mayo. Aunque las instituciones comunitarias han aclarado que no se va a producir competencia desleal y que los productos importados del extranjero también deben cumplir los estándares europeos.

Los agricultores -que se han manifestado en innumerables ocasiones en los últimos tiempos- se siguen mostrando escépticos. Una situación similar con lo que ocurre en el comercio entre Rabat y Bruselas.