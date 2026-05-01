Ross Davidson, excantante de Spandau Ballet, condenado a 14 años de cárcel por violación y agresión sexual a seis mujeres

Las claves

Las claves Generado con IA Ross Davidson, excantante de Spandau Ballet, ha sido condenado a 14 años de cárcel por violación y agresión sexual a seis mujeres entre 2013 y 2019. Davidson, también conocido como Ross Wild, cometió los delitos en Reino Unido y Tailandia, y grabó algunas agresiones mientras las víctimas dormían. El cantante utilizaba aplicaciones de citas como Tinder y fue considerado por la fiscalía como alguien que creía merecer "sexo a voluntad". El juez criticó la actitud temeraria y falta de respeto de Davidson hacia las mujeres, incluso cuando su carrera artística despegaba.

El británico Ross Davidson, que entre 2018 y 2019 sustituyó a Tony Hadley como cantante del grupo de pop Spandau Ballet, fue condenado este jueves a 14 años de cárcel por varios delitos de violación y agresión sexual contra seis mujeres cometidos entre 2013 y 2019.



Además de sustituir puntualmente a Hadley -que dejó la banda en 2017-, el cantante de 38 años, conocido también como Ross Wild, participó en el musical del West End londinense We Will Rock You, basado en la banda Queen.



Davidson fue hallado culpable de una serie de cargos que incluían también voyeurismo en sendos juicios celebrados en el Reino Unido en julio de 2024 y el pasado enero.

En el primero, fue juzgado por violaciones, agresiones y voyeurismo contra cuatro mujeres y, en el más reciente, por violar a una chica en marzo de 2015 en Londres y el intento de violación de otra en Tailandia en diciembre de 2019.



Según dijo la fiscalía en el último proceso, el actor de teatro musical, que se presentaba como una especie de 'sex symbol' frente a las mujeres que conocía en la aplicación de citas Tinder, cometió los ataques porque pensaba que merecía y podía obtener "sexo a voluntad".

Davidson, que alegó que las relaciones fueron consensuadas, grabó en vídeo una violación y otras agresiones cuando las víctimas estaban dormidas, de modo que éstas se enteraron de lo ocurrido por la Policía.



Tras admitir un solo cargo de voyeurismo contra la mujer que agredió en Tailandia, el acusado se justificó diciendo que tenía un enfoque "positivo" del sexo, lo que describió como "estar abierto al diálogo y a explorar los diferentes apetitos sexuales".



Al pronunciar hoy su fallo en un tribunal londinense, el juez John Dodd afirmó que, "en un momento en que su carrera artística y musical despegaba rápidamente y muchos lo consideraban un artista carismático, usted se comportó con las mujeres de una manera totalmente vergonzosa".



El magistrado le reprochó tener "una actitud temeraria en asuntos sexuales" y dijo que trataba "sin respeto" a las mujeres, algunas de las cuales "lo querían".



Spandau Ballet, que actualmente está inactivo, fue uno de los grupos de pop más emblemáticos de los años 80, representantes del movimiento de los Nuevos Románticos, y alcanzó fama internacional con éxitos como True, Gold y Through the Barricades.