Ignacio de la Calzada: "Si entras a trabajar a las 8, tienes que estar en tu puesto a esa hora, no fichando"

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista (a la derecha) con un grupo de trabajadores en su puesto de trabajo.

Las claves

Las claves Generado con IA El abogado laboralista Ignacio de la Calzada insiste en que el horario laboral debe cumplirse estando en el puesto de trabajo a la hora fijada, no solo fichando. De la Calzada advierte que llegar justo para fichar o salir antes para estar a la hora de salida en la puerta puede considerarse un incumplimiento del horario. El experto subraya que el tiempo de vestirse o prepararse debe hacerse antes del inicio de la jornada, y que las sanciones pueden aplicarse si no se respeta este criterio.

Tener un horario es el deseo de muchos trabajadores. Sobre todo aquellos que se dedican a profesiones donde lo de fichar suena a algo así como cuento chino. Quienes sí tienen ese horario, en muchas ocasiones, no lo hacen bien.

Así lo apunta el abogado laboralista Ignacio de la Calzada en TikTok. Según explica, hay gente que “a las tres ya tiene su bolso y su chaqueta para salir a su hora. Y esto, que sepas, es un error”.

La afirmación del experto viene a colación de otro vídeo de una trabajadora que se muestra rotunda: “Yo no sé vosotros, pero a mí, cuando me dan las tres, que es mi hora de salir de trabajar, ya tengo el bolso sobre el hombro, ya tengo la chaqueta puesta y estoy saliendo por la puerta”.

Regalar horas

Dicha trabajadora navega entre dos aguas, por definirlo de alguna manera. Porque, por un lado, dice que “a veces me siento una compañera de mierda porque cuando yo me levanto mis compañeros todavía están con el ordenador haciendo cosas”.

Pero, por otro, dice tener su trabajo hecho y “vengo por ETT y a mí no hay quien me pague las horas extra”.

Como dice Ignacio de la Calzada, la trabajadora no se va a quedar más tiempo del necesario, y que no le va a regalar horas a la empresa. “Eso me parece fantástico y maravilloso. Pero hay un error que mucha gente comete y es que dice que a su hora de salida ellos están fichando y en la calle, y esto no es así”, remarca.

De ahí que explique cómo hay que cumplir el horario. “Para empezar, cuando entras en el puesto de trabajo, no es que si entras a las 8 tienes que estar fichando a las 8. Lo que tienes que hacer es estar en tu puesto de trabajo a las 8”, subraya.

Por esta razón, “si tiene que ir al vestuario, etcétera, el trabajador tiene que entrar antes porque, si no, no está cumpliendo con el horario. Y la salida del mismo modo”.

Es decir, según el abogado, “si a las tres de la tarde terminas tu jornada, tú a las tres de la tarde tienes que apagar el ordenador. Y, a partir de ahí puedes salir. Pero no es a las tres yo estoy en la puerta”.

¿Qué provoca esta situación que se da en muchas empresas? “Que la gente, primero, llega justísima. Y, segundo, cuando se va, lo que hace es salir antes del trabajo. Pues sale diez minutos antes para estar a las tres y fichar. Eso es un error y puede comportarte sanciones”.

A modo de conclusión, Ignacio de la Calzada se muestra firme: “En tu puesto de trabajo hay que estar a la hora que se empieza y no en la empresa, que no es lo mismo. Es decir, no fichando”.