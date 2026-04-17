España pierde comercios en 2026: cierran 400 negocios por la subida del alquiler y genera una crisis en el sector

Las claves

Las claves Generado con IA Al menos 400 negocios han cerrado en España durante 2026 debido a la subida del alquiler de locales, agravando la crisis del sector. El precio medio del alquiler comercial alcanza los 15 euros por metro cuadrado, llegando a más de 21 euros en ciudades como Madrid y Barcelona. Muchos pequeños empresarios y autónomos se ven obligados a abandonar sus proyectos o trasladarse a zonas más económicas para sobrevivir. El cierre masivo de comercios pone en riesgo la identidad de los barrios y favorece la proliferación de grandes franquicias.

La crisis de los alquileres en España es bien conocida. Miles de españoles temen el momento de hacer frente a este pago mensual, que es cada vez más alto, situándose en un promedio de 15 euros por metro cuadrado.

Esta situación no solo ha generado un problema en la vivienda, sino también en el tejido empresarial del país. Cada vez más negocios tienen que cerrar sus puertas porque son incapaces de pagar esta mensualidad, coincidiendo con un periodo de vencimiento masivo de contratos de alquiler.

Así, al menos 400 negocios han tenido que echar el cierre desde el inicio de 2026 y miles de autónomos deben abandonar estos proyectos porque no pueden hacer frente a las exigencias económicas que conllevan, lo cual, a su vez, supone una crisis de identidad en los barrios españoles.

La silenciosa crisis del comercio

Algunos comerciantes hablaron con laSexta sobre esta situación. Con esto, Francisco Hidalgo, que llevaba 20 años con su restaurante, explicó que tuvo que cerrar por el alquiler.

"Al principio pagábamos 800 euros, hasta los 1.400 euros. Este año se renueva el contrato y se multiplica por dos, más de 2.400 euros", declaró Hidalgo.

Francisco Hidalgo, gerente del restaurante Grangeta del Raval. laSexta

Además, agregó que el otro problema es que se rehúsan a trasladar este incremento al consumidor: "¿Quién viene a tomarse un café por tres euros? No viene nadie".

En ciudades como Madrid y Barcelona el alquiler supone, en promedio, entre 19,2 y 21,3 euros por metro cuadrado. Es decir que el alquiler de un local de 80 metros cuadrados supondría un gasto de entre 1.536 y 1.704 euros mensuales.

Por esto, los dueños de pequeños negocios en estas grandes ciudades han tenido que desplazarse a zonas más baratas para sortear la subida de precios.

Jordi Bordas, de la Asociación de Comerciantes de El Raval, advirtió que "estamos perdiendo tejido empresarial, está quedando un monocultivo de gente de grandes franquicias".

Jordi Bordas, Asociación de Comerciantes de El Raval. laSexta

La realidad es que, según destacó el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, "más de 13.500 pequeños negocios se han cerrado el año pasado".

El motivo de esto, según denunció Abad, es "la especulación inmobiliaria". En los tan solo cuatro meses de 2026 al menos 400 pequeños negocios han cerrado sus puertas.

Asimismo, en el 2026 vencen miles de contratos de alquiler firmados durante la pandemia a precios más bajos, lo cual ha llevado a que las renovaciones de dichos contratos vengan acompañadas de incrementos de precio inasumibles.

Todo esto, ha llevado a pequeños emprendedores como Arturo de Miguel a cerrar su negocio. De Miguel llevaba ocho años con su estudio de tatuajes, que "era rentable".

Arturo de Miguel, tatuador. laSexta

Sin embargo, ha tenido que traspasarlo porque "empecé pagando 1.600 euros de alquiler, lo regenté por ocho años, hasta que lo traspasé, terminé pagando 2.100 euros", un incremento de 500 euros que no pudo asumir.

Finalmente, el sector advierte que la identidad de los barrios está en riesgo, ya que los comercios tradicionales están siendo desplazados dejando entrever una preocupante situación en el mundo del emprendimiento español.