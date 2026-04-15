El Gobierno lo confirma: miles de inmigrantes pueden regularizar, hasta el 30 de junio, su situación en España

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha aprobado un Real Decreto para regularizar a 500.000 inmigrantes que viven en situación irregular en España. Desde el 16 de abril, los extranjeros no comunitarios pueden solicitar telemáticamente la regularización, que les permitirá trabajar legalmente durante un año. Los requisitos incluyen haber solicitado protección internacional antes del 1 de enero de 2026 o residir en España antes de esa fecha, demostrar al menos cinco meses de permanencia, y no tener antecedentes penales. La medida ha reabierto el debate político, con el Gobierno a favor y la oposición, especialmente PP y Vox, en contra de la regularización.

El Gobierno ha aprobado definitivamente en el Consejo de Ministros el Real Decreto para regularizar de forma extraordinaria a 500.000 inmigrantes que viven en España, medida que llevaba guardada en el cajón durante varios años.

Desde este jueves 16 de abril, los extranjeros de fuera de la Unión Europea que vivan en España actualmente pueden solicitar vía telemática la regularización de su situación, que les permitirá trabajar de forma legal en cualquier sector y lugar del país durante un año. Después, el siguiente paso es acceder a un permiso de residencia y trabajo ordinario.

A su vez, desde el próximo lunes 20 de abril las oficinas atenderán a los inmigrantes que cuenten con cita previa de forma presencial y tendrán hasta el 30 de junio de 2026 para realizar el trámite.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la regularización?

Sólo pueden acceder a ella aquellos extranjeros que, por un lado, hayan solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026 y, por otro lado, si se encuentran en situación administrativa irregular y llegaron a España antes del 1 de enero de 2026.

En el momento de la solicitud, los interesados deben justificar que han estado al menos cinco meses en territorio nacional. Además, La Moncloa confirma que no pueden tener antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud.

La documentación que se debe presentar es la siguiente: copia completa del pasaporte, documentos que acrediten estar en España desde antes del 1 de enero de 2026 y el certificado de antecedentes penales.

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, se ha reabierto un debate político. Por un lado, se posicionan las formaciones políticas afines al Gobierno, que se muestran a favor de la regularización de un colectivo que estaba en un limbo legal.

Aumento de la población española

Por otro lado, la oposición, liderada por PP y Vox, se ha posicionado en contra. De hecho, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha criticado la decisión de Pedro Sánchez sosteniendo que la regularización es "inhumana, injusta, insegura e insostenible".

Cabe destacar que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población española ha aumentado progresivamente hasta rozar los 50 millones de habitantes. Uno de los motivos principales de este aumento es el crecimiento de la inmigración dentro de las fronteras españolas.

A raíz del envejecimiento de la población y de la bajada de la natalidad, es más necesario que nunca la introducción de fuerza laboral extranjera para paliar la falta de trabajadores, sobre todo en profesiones manuales y técnicas.