En vigor: la Seguridad Social suspenderá el Ingreso Mínimo Vital a todos los que no presenten la Renta en 2026

Las claves nuevo Generado con IA La Seguridad Social suspenderá el Ingreso Mínimo Vital a quienes no presenten la declaración de la Renta durante dos ejercicios fiscales consecutivos. La obligación de presentar la Renta afecta a todos los beneficiarios del IMV, incluso si sólo perciben esta ayuda y el resultado de la declaración es cero. La suspensión implica la interrupción del pago desde el mes siguiente al incumplimiento y, si se prolonga un año, puede extinguirse definitivamente el derecho a la prestación. Otras causas de suspensión del IMV incluyen la pérdida de requisitos, no actualizar información o traslados al extranjero sin comunicarlo.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha consolidado como una de las principales herramientas del sistema de protección social en España.

Sin embargo, su mantenimiento no es automático, hace falta cumplir con las diferentes obligaciones asociadas que resultan imprescindibles.

Así, entre ellas, una destaca especialmente en estas fechas: la presentación de la declaración de la Renta.

El IMV y la declaración de la Renta

El IMV es una prestación económica dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Está pensada para personas que viven solas o en unidades de convivencia con escasos recursos, garantizando un nivel mínimo de ingresos.

Se trata de un derecho subjetivo integrado en la acción protectora de la Seguridad Social, cuyo objetivo no solo es asegurar ingresos, sino también facilitar la inclusión social y laboral de los beneficiarios.

A pesar de su carácter asistencial, el IMV conlleva obligaciones claras. Una de las más relevantes es la de presentar la declaración de la Renta, independientemente de los ingresos percibidos.

Esto implica que incluso quienes únicamente reciben esta ayuda deben rendir cuentas ante la Agencia Tributaria.

La campaña de la Renta correspondiente al ejercicio 2025, que se presenta en 2026, se desarrollará entre el 8 de abril y el 30 de junio de 2026 para su presentación por Internet.

Este calendario será clave para evitar problemas con la Seguridad Social.

El motivo de esta exigencia se encuentra en la Ley 29/2021, de 20 de diciembre, que regula el IMV. En su artículo 17, se establece que el derecho a esta prestación puede suspenderse por diferentes causas.

Entre ellas, el apartado f) señala expresamente el incumplimiento de la obligación de presentar la declaración de la Renta durante dos ejercicios fiscales consecutivos por parte de quienes estén obligados a ello.

Sin embargo, es importante matizar que el IMV en sí mismo es una renta exenta, y en la mayoría de los casos, no tributa. De hecho, muchos beneficiarios presentan declaraciones con resultado cero.

No obstante, la obligación de presentar la declaración sigue existiendo, aunque no haya ingresos adicionales que declarar.

La suspensión del IMV no es una medida menor. Según la normativa, implica la interrupción del pago desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se detecta el incumplimiento.

Además, si esta situación se prolonga durante un año, el derecho a la prestación puede extinguirse definitivamente. Esto supone perder una ayuda esencial para muchas familias.

Asimismo, la ley contempla otras causas de suspensión, como la pérdida temporal de requisitos, el incumplimiento de obligaciones asociadas a la prestación o incluso indicios de irregularidades detectados por la administración.

También puede suspenderse si se produce un traslado al extranjero superior a 90 días sin comunicación previa o si no se actualiza la información requerida.

En cualquier caso, la normativa también prevé la posibilidad de reanudar el cobro una vez desaparecen las causas que motivaron la suspensión, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos iniciales.

En definitiva, la presentación de la declaración de la Renta no es un mero trámite para los beneficiarios del IMV, sino una condición indispensable para conservar la ayuda.

Ignorar esta obligación puede traducirse en la suspensión, e incluso pérdida, de una prestación clave para garantizar la estabilidad económica de miles de hogares.