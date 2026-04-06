El pueblo Patrimonio de la Humanidad que busca vecinos: necesita dueño de bar y dan ayudas de hasta 40.000 €

Las claves nuevo Generado con IA San Millán de la Cogolla, villa Patrimonio de la Humanidad en La Rioja, ofrece ayudas de hasta 40.000 euros para atraer nuevos vecinos y emprendedores. El Plan Revive facilita la compra, rehabilitación o autopromoción de viviendas a jóvenes menores de 45 años, impulsando el asentamiento rural. El Ayuntamiento licitará la gestión de un nuevo bar y albergue, brindando una oportunidad de negocio en un entorno histórico y turístico. Los interesados deben tener nacionalidad española o europea, ingresos limitados y residir en el pueblo al menos cinco años tras instalarse.

San Millán de la Cogolla, la histórica villa riojana que alberga los monasterios de Suso y Yuso, declarados Patrimonio de la Humanidad en 1997, lanza una oportunidad única para jóvenes emprendedores y familias.

El Plan Revive, un programa de ayudas económicas del Gobierno de La Rioja, ofrece ayudas de hasta 40.000 euros para vivir y poner en marcha negocios en su municipio.

Ubicado en la Sierra de la Demanda, entre el valle del Ebro y la Meseta, San Millán combina historia, cultura y tranquilidad rural.

Con apenas 214 habitantes, conserva barrios que datan del siglo XII como Santurde y Barrionuevo, y su nombre rinde homenaje al Santo Millán, cuya devoción marcó la construcción de los emblemáticos monasterios.

Además, la villa fue escenario de importantes hitos culturales, como la redacción de las primeras palabras en castellano en las Glosas Emilianenses.

San Millán de la Cogolla busca vecinos

Hoy, San Millán no solo ofrece patrimonio y paisaje, sino también oportunidades económicas para quienes decidan mudarse.

El Plan Revive, promovido por la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja, busca revitalizar los municipios mediante ayudas a jóvenes de hasta 45 años que quieran adquirir, rehabilitar o autopromocionar una vivienda.

La cuantía máxima depende del tamaño del municipio: hasta 40.000 euros en localidades como San Millán, con menos de 500 habitantes.

Los requisitos son claros pero accesibles: nacionalidad española o europea, ingresos inferiores a seis veces el IPREM, y que la vivienda se convierta en residencia habitual por un mínimo de cinco años.

Además, se debe estar empadronado en el municipio en un plazo de tres meses tras la adquisición o finalización de la obra.

Estas ayudas están pensadas para facilitar la vida en el medio rural, fomentando la compra de viviendas y la instalación de jóvenes emprendedores.

El propio municipio cuenta con iniciativas atractivas como la construcción de un nuevo bar y albergue y que el propio Ayuntamiento licitará la concesión del servicio.

Es una oportunidad excepcional para quienes desean combinar su residencia con un negocio propio en un entorno histórico y turístico.

Así, la villa ofrece un escenario único: servir cafés o tapas, alojar a turistas, disfrutar de la vida tranquila de un pueblo Patrimonio de la Humanidad y formar parte activa de su comunidad.

De ese modo, vivir en San Millán de la Cogolla es, en definitiva, un proyecto de vida con raíces históricas y futuro. La combinación de cultura, paisaje y ayudas económicas convierte a esta villa riojana en un destino ideal para quienes buscan un cambio de ritmo y proyecto personal.

Esta ayuda de hasta 40.000 euros permite instalarse, rehabilitar una vivienda y, al mismo tiempo, asumir la gestión de un bar que será punto de encuentro para turistas y vecinos.

El Plan Revive estará activo hasta el 1 de junio de 2027, lo que deja margen para planificar la mudanza, la compra o la rehabilitación de una vivienda y la puesta en marcha del negocio.