España cambia el rumbo y, a partir del 2 de abril de 2026, ya no será obligatorio llevar el DNI en la cartera

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso Eduardo Parra Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Desde el 2 de abril de 2026, no será obligatorio llevar el DNI físico si se dispone de su versión digital en el móvil. El DNI digital podrá usarse para identificarse ante administraciones, bancos, comercios y servicios, mostrando un código QR desde la app miDNI. La app miDNI, protegida por contraseña y biometría, permitirá registrarse fácilmente para portar el DNI digital con plena validez legal. Algunos trámites, como viajes internacionales o gestiones de firma electrónica, seguirán requiriendo el documento físico.

A partir del 2 de abril, España dará un paso decisivo: desde esa fecha, llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI) dejará de ser una obligación, siempre y cuando se cuente con su versión en el móvil.

La implantación del DNI digital, a través de una aplicación oficial, permitirá identificarse ante administraciones, bancos, comercios o servicios sin necesidad del documento físico.

El objetivo de la medida es modernizar los trámites, agilizar el día a día de los ciudadanos y reforzar la seguridad, al apoyarse en sistemas biométricos y de verificación en línea.

¿En qué consiste esto?

Con la entrada en funcionamiento de la app oficial miDNI, aprobada en el Real Decreto 255/2025, estará permitido llevar el DNI en soporte digital en el móvil.

De esta manera, a partir del 2 de abril, cualquier entidad pública o privada, como bancos, hoteles, farmacias, entre otros, deberá aceptar el DNI digital como medio de identificación presencial, en igualdad de condiciones que el físico.

Para esto, es preciso instalar la app miDNI y mostrar un código QR que permitirá verificar la identidad del ciudadano cuando se lo pidan.

Es posible registrarse a través de internet, por la página midni.gob.es, o desde la misma aplicación donde basta con introducir los datos del Documento Nacional de Identidad, crear una contraseña e introducir un código de verificación que se recibirá a través de mensaje de texto.

Por su parte, la Policía Nacional recalcó que este sistema está protegido no solo por la contraseña, sino también por biometría, es decir, huella digital o reconocimiento facial, para evitar casos de suplantación de identidad.

Como fue explicado con anterioridad, esta forma de DNI tendrá la misma validez que el físico para acreditar la identidad del ciudadano, así se reconoce en la legislación española.

No obstante, hay ciertos trámites en los que aún es preciso tener el documento físico. Por ejemplo, para acreditar la identidad a través de internet, presentarlo como documento de viaje electrónico para paso de fronteras, acreditar la identidad en otros países o hacer gestiones telemáticas de autenticación o firma.

Teniendo esto en cuenta, para viajar o hacer gestiones telemáticas aún será pertinente tener el documento físico.

Esta iniciativa es parte de un importante salto de España para intentar modernizarse. Desde que existe el sistema de pago a través del teléfono móvil y aplicaciones como miDGT para llevar el permiso de conducción en el móvil, cada vez más trámites se pueden llevar a cabo tan solo con el móvil.

Con lo cual, la aprobación del Real Decreto 255/2025 que regula la expedición y gestión del DNI físico y digital en España permite reforzar la seguridad de la identidad ciudadana a la vez que se apuesta por la transformación digital.