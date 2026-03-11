Cambia el turismo en España: se agotan mansiones de 3.500€ la noche en Baleares por la llegada de millonarios suizos y polacos

Las claves nuevo Generado con IA El conflicto en Irán ha provocado que miles de turistas cambien destinos como Dubái, Egipto o Turquía por las Islas Baleares. El turismo de lujo se ha disparado en Baleares, agotándose mansiones de hasta 3.500 euros la noche, especialmente por la llegada de millonarios suizos y polacos. España es vista como un destino seguro y tranquilo, lo que ha favorecido la alta demanda de propiedades exclusivas en Mallorca durante Semana Santa. El estreno de la ruta Abu Dabi-Mallorca facilita aún más la llegada de turistas adinerados desde Oriente Próximo a las islas.

El conflicto de Irán ha traído consigo miles de consecuencias. No obstante, algo que nadie preveía era que, de alguna manera, España se convertiría en el destino predilecto de miles de turistas.

Lo cierto es que,frente a la situación en Oriente Medio, todas aquellas personas que en Semana Santa pretendían viajar a Dubái o países próximos han cambiado sus billetes a Baleares.

Así, esto ha impulsado el turismo de lujo en las islas españolas donde mansiones de 3.500 euros la noche son reservadas al minuto.

Ni Dubái ni Turquía: Baleares

Ante el riesgo que presenta la guerra de Irán, miles de turistas que pretendían viajar a destinos como Dubái, Egipto o Turquía han decidido cambiar su destino y España se ha mostrado como un lugar seguro en el que vacacionar.

¿Por qué España? En primer lugar, a nivel geográfico está considerablemente alejada del lugar de los hechos y, en segundo lugar, la negativa de Pedro Sánchez de participar en el conflicto también aporta a que España se perciba como un lugar tranquilo y seguro frente a dicha inestabilidad.

Mansión que se vende por 25 millones de euros y se alquila por 300.000 euros al mes. Telecinco

Ahora bien, el que se ha visto realmente beneficiado es el turismo de lujo de las islas Baleares, que se han encontrado con miles de reservas.

Por ejemplo, mansiones que se venden en Mallorca por 25 millones de euros, se pueden alquilar por 300.000 euros: "No hay presupuesto, 100.000 euros por semana con cinco dormitorios y tenemos más clientes nuevos ahora que casas", explicó Marcel Remus, empresario inmobiliario, a Informativos Telecinco.

Marcel Remis, empresario inmobiliario. Telecinco

Otra mansión se vende por siete millones de euros, pero el propietario ha decidido ponerla en alquiler en Semana Santa por 3.500 euros la noche.

Según Remus, la mayoría de estos turistas que ahora han decidido cambiar sus vacaciones de Dubái a Mallorca son principalmente "alemanes, suizos, austriacos, polacos y estadounidenses".

Mansión de 3.500 euros la noche. Telecinco

Además de esto, Mallorca ya era famosa entre los turistas millonarios que suelen optar por Emiratos Árabes para sus vacaciones, ya que supone un refugio para las grandes fortunas.

"Sobre todo el cliente emiratí está en niveles muy altos, en villas de un importe considerable a partir de tres millones de euros, en cuatro o cinco millones de euros", exponía José Carlos León de Nvoga Inmobiliaria.

José Carlos León, Nvoga Inmobiliaria. Telecinco

Hay que acotar también que en 2024 se estrenó el primer vuelo desde Oriente Próximo a Baleares con la línea Etihad Airways con la ruta Abu Dabi-Mallorca.

De esta manera, las inmobiliarias de lujo viven su mejor momento y esperan en Semana Santa encontrarse con clientes con un poder adquisitivo mucho mayor que el usual.