Confirmado por Hacienda: el seguro de hogar se puede deducir en la Renta si se cumplen unos requisitos

Montaje de Roberto Gómez con una pareja haciendo la declaración de la Renta.

Las claves nuevo Generado con IA El seguro de hogar se puede deducir en la declaración de la Renta si la vivienda es la habitual y la compra se hizo antes del 1 de enero de 2013. Solo es deducible la parte del seguro vinculada a la hipoteca de la vivienda habitual, no el 100% de su importe. La deducción permite desgravar hasta el 15% del importe pagado en seguro de hogar, con un límite de 9.040 euros al año. Otros seguros, como el de coche o salud, en general no son deducibles salvo excepciones muy concretas para el seguro de salud.

La campaña de la Renta 2025-2026 está a la vuelta de la esquina. A partir del próximo 8 de abril, y hasta el 30 de junio, los ciudadanos tendrán que hacer bueno el lema de que ‘Hacienda somos todos’.

Como cada año, son muchas las dudas que surgen a los contribuyentes referidas a aspectos de lo más variado. Uno de ellos tiene que ver con el seguro de hogar, sobre si se puede deducir o no.

Para responder a esta cuestión, nada mejor que contar con la opinión de Roberto Gómez, funcionario del Cuerpo de Técnicos de Hacienda.

Requisitos

El propio Roberto Gómez, en la red social LinkedIn, reconoce que son muchas las personas que suelen preguntar sobre si pueden meter el seguro de la casa en la declaración de la Renta. Y que muchas personas no dudan en afirmar que llevan haciéndolo toda la vida.

“Sí se puede deducir”, afirma rotundo el funcionario de Hacienda. Pero matiza: “Ahora bien, han de cumplirse una serie de requisitos”. ¿Cuáles son?

Uno de ellos es que “el inmueble tiene que ser la vivienda habitual del contribuyente”. Otro, que “la compra del inmueble tiene que ser anterior al 01-01-2013”. ¿Por qué? Porque si la adquisición es posterior a esta fecha “no se puede deducir nada”.

¿Más requisitos? El seguro de hogar tiene que estar vinculado a la hipoteca concedida para la adquisición de la vivienda habitual. “Esto es muy importante porque no es el 100% del seguro lo que se deduce, sino única y exclusivamente la parte que se considera vinculada a la hipoteca”, concreta Roberto Gómez.

Por último, ¿cuál es el límite? “Te puedes deducir hasta el 15% del importe que hayas pagado, con el límite de 9.040 euros al año”, concreta el funcionario.

¿Y qué pasa con otros seguros como el del coche y el de salud? Pues que, como regla general, “no se pueden deducir. El seguro de salud se puede deducir si se cumplen ciertos requisitos”.