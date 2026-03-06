Tailandia cambia las normas: todos los españoles pueden ser rechazados si su viaje excede de 30 días y no cumplen requisitos

Las claves nuevo Generado con IA Tailandia permite la entrada sin visado a españoles por turismo hasta 30 días, pero exige cumplir estrictamente los requisitos de entrada. Para estancias superiores a 30 días, es necesario solicitar un visado de turista antes del viaje o gestionar una ampliación dentro del país. Desde mayo de 2025 será obligatorio cumplimentar online la Tarjeta Digital de Llegada (TDAC) al menos tres días antes del viaje. Se recomienda llevar al menos 10.000 baht (unos 300 euros) por persona y contar con seguro médico; la sanidad privada en Tailandia exige garantías de pago.

Viajar a Tailandia está de moda entre los españoles. Sus playas, su atípica comida y ciudades tan exóticas como Bangkok atraen cada año a miles de turistas que deciden pasar temporadas en el país asiático, disfrutando de una cultura y clima diferente.

Sin embargo, las autoridades han recordado que todos los viajeros deben cumplir estrictamente los requisitos obligatorios antes de entrar en el país o, de lo contrario, pueden ser rechazados en el propio aeropuerto.

El endurecimiento de los controles responde a la voluntad del Gobierno tailandés de ordenar los flujos turísticos y evitar estancias irregulares.

En esta línea, según detallan las autoridades, los españoles pueden entrar sin visado para viajes de hasta 30 días por turismo. Este permiso se concede a la llegada, pero no autoriza a prolongar la estancia más allá de ese plazo sin tramitar la documentación correspondiente.

Y es que quienes tengan previsto permanecer más tiempo deben solicitar un visado de turista antes de viajar o gestionar una ampliación dentro del país si no quieren ser expulsados de inmediato.

Este visado permite una estancia inicial de hasta 60 días, con posibilidad de prórroga limitada, y si se supera el tiempo autorizado sin cumplir este requisito puede acarrear multas, problemas en futuros viajes e incluso la denegación de entrada.

No obstante, además del visado, es obligatorio que el pasaporte tenga una validez mínima de seis meses desde la fecha de llegada. Las aerolíneas están obligadas a comprobar este requisito antes del embarque, y es imprescindible disponer de un billete de vuelta dentro del periodo permitido, aunque no siempre se solicite en el control fronterizo.

Desde mayo de 2025, Tailandia exige además la cumplimentación previa de la Tarjeta Digital de Llegada (TDAC). Un formulario online que debe completarse al menos tres días antes del viaje y forma parte del proceso de modernización de los controles migratorios.

Sin este registro, el viajero puede enfrentarse a retrasos o incidencias a su llegada al país, retrasando su entrada o incluso siendo rechazado.

Por otro lado, en el plano económico, las autoridades pueden requerir que el turista demuestre solvencia suficiente para cubrir su estancia, con un mínimo orientativo en moneda local.

Aunque el control no es sistemático, la recomendación es viajar con al menos 10,000 baht (alrededor de 300 euros) por persona o 20,000 baht (aproximadamente 600 euros) por familia.

En materia sanitaria, no existen vacunas obligatorias para los viajeros procedentes de España salvo en casos específicos, pero sí se aconseja contar con un seguro médico con amplia cobertura.

Y es que aunque muchos lo desconocen, la sanidad privada tailandesa ofrece estándares muy elevados, especialmente en Bangkok, y únicamente te admitirán si tienen la seguridad de que puedes cubrir el pago.