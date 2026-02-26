Emanuele Armeli, fontanero en España: "He facturado 37.000 euros en tres meses trabajando cuatro días a la semana"

Las claves nuevo Generado con IA Emanuele Armeli, fontanero en España, ha facturado 37.000 euros en tres meses trabajando solo cuatro días a la semana, gracias a su propio negocio y la ayuda de las redes sociales. Los fontaneros pueden llegar a facturar hasta 1.000 euros al día, aunque estos ingresos no son netos, ya que deben descontarse los gastos en materiales, herramientas e inversión en la empresa. La profesión de fontanero tiene alta demanda debido a la escasez de buenos profesionales, lo que incrementa los precios y garantiza mucho trabajo. A pesar de la irrupción de la inteligencia artificial, los oficios manuales como la fontanería tienen un gran futuro, ya que no pueden ser reemplazados fácilmente por máquinas.

En una era dominada por la inteligencia artificial y la tecnología, nos encontramos con que aún hay trabajos tradicionales que son una buena opción, sobre todo pensando en un futuro en el que, al contrario que sucede con otros empleos, no serán reemplazados por máquinas.

Es por ello por lo que muchas personas se encuentran interesados en conocer si se puede vivir bien trabajando como fontanero, y la respuesta la podemos conocer de la mano de Emanuele Armeli, quien ha explicado los entresijos de la profesión en su cuenta de TikTok (@ema.fontanera.val).

El profesional destaca que un fontanero puede ganar 1.000 euros al día e incluso más, y para todos aquellos que puedan tener dudas, muestra públicamente sus facturaciones diarias. En algunos días ganó 900 euros, otros 1.500 euros e incluso días de alcanzar los 2.500 euros.

No obstante, aclara que se trata de facturación y no un beneficio neto, ya que a esos ingresos luego hay que restar los gastos.

37.000 euros en tres meses

Emanuele Armeli desvela que "facturé 37.000 euros en tres meses trabajando cuatro días a la semana", siendo tres meses en los que recalca que trabajó muy bien y en los que en uno de estos meses trabajó "solo 4 días a la semana y no 5, en el mes de noviembre".

Según explica el profesional, actualmente un fontanero puede ganar bien si trabaja correctamente, tiene clientes y ha montado su propio negocio, dado que la fontanería es un servicio básico, pues nadie puede vivir sin agua corriente o sin agua caliente, y cualquier avería o fuga requiere de una solución rápida.

En su caso en particular, admite que las redes sociales le han ayudado a conseguir más clientes y colaboraciones: "TikTok me ha ayudado a tener muchos más clientes y colaboraciones… porque normalmente solía facturar unos 20, 21 o hasta 24.000 euros al trimestre y ahora he subido la facturación a 37.000 euros".

No obstante, ha querido aclarar que acostumbra a invertir una buena parte de lo que consigue ganar en su empresa, una inversión que considera fundamental para poder llegar a obtener mejores resultados.

"Voy a comprar material. He comprado para el curso; esto es dinero también, que es una inversión que voy a hacer para hacer este curso. La escuela no está adaptada para uno de fontanería, gas y todo eso. Por eso tuve que cambiar sanitarios, grifería, piezas multicapa… o sea, que hice una inversión", explica Armeli.

Esta es una práctica habitual para este profesional, que recalca que cuando se factura mucho, hay que gastar mucho dinero en herramientas y material para conseguir que la empresa crezca.

Emanuele Armeli trabaja solo, pero demuestra que de esta forma se puede ganar bien como fontanero, si bien admite que no se trata de una labor fácil, siendo un trabajo que en ocasiones es pesado y que requiere de muchas horas.

¿Por qué los fontaneros son caros?

El fontanero y creador de contenido explica que los fontaneros son caros por la ley de la oferta y la demanda. Explica que hay pocos profesionales que sean buenos, mientras que "chapuceros hay muchos", y que "fontaneros que trabajen bien, cumplan plazos y solucionen problemas de verdad, hay pocos".

Ante esta situación, explica que "están desbordados de trabajo", y que en su caso le lleva a trabajar unas 12 horas diarias, y que aun así le resulta insuficiente para poder atender a todos los clientes, al igual que les sucede a otros compañeros del sector.

Después de explicar su situación y la del sector, asegura que muchas personas le han pedido cursos de fontanería. En Valencia apenas hay formación disponible y la existente suele ser larga y cara, y por ello ofrece la posibilidad de crear un curso práctico presencial, en colaboración con una escuela.

Aunque esta formación sería no oficial, al carecer de certificado, propone a todos los interesados que puedan formarse de su mano, aprendiendo las bases lo más rápido posible para poder empezar a trabajar en el sector.

El futuro de los fontaneros

La llegada de la inteligencia artificial supondrá la pérdida de miles de trabajos administrativos, aunque los oficios manuales no van a poder reemplazarse, lo que hará que profesiones como las de los fontaneros, al igual que los carpinteros, electricistas o cerrajeros, se puedan convertir en los empleos del futuro.

Son muchos los expertos que llegan a asegurar que estos profesionales serán "los millonarios del futuro", ya que, además de existir una gran demanda de trabajo, "cada vez se suben más los precios".

Dada la demanda existente, las posibilidades laborales de este tipo de oficios nada más salir de la Formación Profesional son enormes, habiendo muy poco paro y siendo relativamente sencillo poder encontrar trabajo.

Los puestos técnicos y manuales serán los más buscados, y aunque a poca gente le atraen profesiones como la de electricista, fontanero o carpintero porque siempre se encuentran relacionadas con un trabajo que requiere de mucho esfuerzo, tendrán un gran valor en el futuro.

Lo que parece claro es que, mientras que hay otros trabajos que más tarde o temprano se verán reemplazados por una inteligencia artificial, siempre se necesitará recurrir a un profesional que se encargue de cambiar un enchufe, hacer una instalación eléctrica o cambiar una tubería.

Por lo tanto, la de fontanero es una profesión que tiene presente y mucho futuro, siendo una salida profesional interesante para muchas personas.