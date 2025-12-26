Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “En 2026 la edad de jubilación será a los 66 años, pero hay una excepción”

Las claves nuevo Generado con IA En 2026, la edad legal de jubilación en España será de 66 años y 10 meses, aunque existen dos excepciones para poder jubilarse a los 65 años. Podrán jubilarse a los 65 años quienes hayan cotizado más de 38 años y tres meses o quienes hayan cesado su actividad antes del 1 de abril de 2013. El cálculo de la pensión cambiará en 2026, aplicando un doble método que seleccionará la base reguladora más alta entre los últimos 25 años o las 302 mejores bases de cotización en los últimos 304 meses. Para cobrar el 100% de la pensión en 2026 será necesario haber cotizado al menos 36 años y 6 meses.

Alfonso Muñoz Cuenca es funcionario de la Seguridad Social y compartió una guía de los principales cambios que se aplicarán en el año 2026 respecto a la edad de jubilación.

Con esto, el funcionario explicó que, a pesar de que la edad legal se incrementará a los 66 años y 10 meses, existen ciertas excepciones para jubilarse a los 65 años.

Además, introdujo que el sistema de cálculo de las pensiones "experimentará un cambio significativo" y funcionará con un doble cálculo de la base reguladora.

Jubilación en el 2026

El funcionario comenzó señalando que el primer cambio importante, como fue mencionado anteriormente, es la edad legal, explicando que esto no es nuevo, ya que "la edad legal de jubilación ha ido aumentando progresivamente desde el año 2013".

Según Muñoz, este aumento progresivo culminará en el año 2027, cuando la edad ordinaria se sitúe en los 67 años. No obstante, explicó que "para el año 2026 la edad legal de jubilación serán 66 años y 10 meses".

"Sin embargo, existen dos excepciones fundamentales que permiten jubilarse a los 65 años", continuó exponiendo el experto.

La primera excepción tiene que ver con la carrera de cotización: aquellos trabajadores que hayan cotizado más de 38 años y tres meses en su vida laboral "podrán jubilarse a los 65 años".

Por otro lado, la segunda excepción está relacionada con la legislación anterior y señala que aquellos que hayan cesado su actividad antes del 1 de abril del año 2013 podrán acogerse a la normativa anterior.

"Gracias a la disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Social, quienes cesaron su actividad antes del 1 de abril del 2013, o lo han hecho solo de forma esporádica, podrán acogerse a la normativa previa y jubilarse a los 65 años", explicó Muñoz.

Además de este cambio, el experto señaló que existe otro cambio de cara al año 2026: el cálculo de las pensiones: "A partir del 2026, el método para calcular la cuantía de la pensión experimentará un cambio significativo", expuso.

Este cambio significativo consiste en un doble cálculo para determinar la base reguladora y de dicho cálculo la Seguridad Social elegirá siempre la que "resulte en un mayor importe para el beneficiario", manifestó Muñoz.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “En 2026 la edad de jubilación será a los 66 años, pero hay una excepción”

"Por un lado, se tomará como base reguladora la media de la base de cotización de los últimos 25 años, como ha venido haciéndose hasta ahora", comenzó explicando el cálculo el funcionario.

Así, el verdadero cambio en el cálculo consiste en que "por otro lado, será el resultado de dividir entre 352,33 las 302 mejores bases de cotización en los últimos 304 meses cotizados".

Este último cálculo elimina las dos peores bases de cotización de la vida laboral del beneficiario y se divide entre 352,33 al ser esta la cifra que viene fijada por la ley.

Ahora bien, el importe de la pensión será el más alto: "La base reguladora de mayor importe será la que se tomará para resolver tu pensión de jubilación".

El funcionario aprovechó para recordar que "para tener derecho a una pensión de jubilación es necesario tener 15 años cotizados a lo largo de nuestra vida laboral (...) eso corresponde al 50% de la pensión".

Y concluyó señalando que "en el 2026 se requiere tener al menos 36 años y 6 meses cotizados para tener derecho al 100% de la pensión de jubilación".