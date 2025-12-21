Un autónomo con más de 30 años de experiencia: “Cuando estaban mal las cosas, como albañil, podía ganar 70€ al día”

Las claves nuevo Generado con IA Javi, albañil en Valencia, lleva más de 30 años en la construcción y ha superado obstáculos como la crisis de 2008. Tras la crisis, se hizo autónomo y se formó en múltiples áreas para adaptarse a las demandas de sus clientes. Javi señala la falta de mano de obra en el sector, donde la edad media de los albañiles es de 55 años. A pesar de las dificultades y la escasez de relevo generacional, Javi asegura que es feliz en su trabajo y ha resistido los altibajos del sector.

Javi es albañil en Valencia y lleva en el mundo de la construcción desde los 15 años. En su trayectoria profesional se ha cruzado con varios obstáculos como la crisis del 2008.

A raíz de la crisis y de los finiquitos que esta conllevó, se convirtió en trabajador autónomo lo cual le ha llevado a formarse en todos los ámbitos posibles para poder adaptarse a sus clientes.

De esta forma, el albañil valenciano contó en el podcast Sector Oficios, todo sobre lo que significa dedicarse a esta línea de trabajo y los retos que conlleva.

"Toda la vida hemos resistido"

El albañil comentó que cuando llegó la crisis estaba en una empresa con otros once trabajadores. Sin embargo, a medida que evolucionó la situación comentó que "nos quedamos mi padre, mi cuñado y yo".

"Al final, mi cuñado no pudo trabajar con nosotros y tuvimos que quedarnos mi padre y yo", señaló. Agregó que en muchas ocasiones salieron a trabajar "para ganar 60 euros al día" y tuvieron que aprender a ser "multiservicios".

De esta forma, el negocio comenzó a mejorar y después de la crisis Javi optó por hacerse autónomo y contrató a su padre "para que cotizara un poco más los últimos años".

Así, Javi enfatizó que "yo siempre he ido muy bien porque no me ha dado nunca miedo a hacer nada y lo que no he sabido hacer me he formado o me he informado y me ha dado igual ganar 70, 80 o 90 euros al día cuando estaban mal las cosas".

En su trayectoria como autónomo, Javi se ha dedicado a intentar hacer "de todo": "Yo es que ahora conforme tengo los clientes hago de todo".

No obstante, el albañil compartió que, a pesar de disfrutar su trabajo, ha notado un cambio importante en el sector: la falta de mano de obra.

"Antes, en las obras grandes había muchísima gente; ahora hay un encargado y los que vayan entrando", señaló. Este problema de falta de personal ha sido comentado en varias ocasiones por parte de estos trabajadores.

Tanto es así, que señaló el albañil que de alguna manera han tenido que reinventarse en la industria porque cada vez hay menos gente; incluso se comentó que la edad media en albañilería son 55 años.

"Los buenos, los que llevamos siendo albañiles toda la vida, somos los que hemos resistido a ese tiempo de la crisis", confesó Javi, revelando que, a consecuencia muchos tuvieron que irse a trabajar en fábricas y, tiempo después, "no quieren volver porque lo pasaron mal".

Con esto recordó que "los albañiles lo pasaron mal e incluso el asalariado porque se vio que no cobraba ni la empresa en la que trabajaba, y dicen: pues no, me quedo en una fábrica con una seguridad y me olvido".

Actualmente, este sector, como mencionó el albañil, se encuentra frente a un grave problema de relevo y al borde de una crisis de vivienda. A pesar de esto, Javi se mantiene en su línea de trabajo donde asegura que es feliz y donde ha "resistido" todos estos altibajos y los futuros.