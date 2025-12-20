Carlos, abogado experto en Seguridad Social: "Subir la pensión 20€, no compensa los 100€ de la cesta de la compra”

Las claves nuevo Generado con IA La Seguridad Social anunció una subida del 2,7% de las pensiones contributivas para 2026, beneficiando a 10,4 millones de personas. Carlos Arencibia, abogado experto en Seguridad Social, critica que el aumento medio de 20 a 40 euros mensuales no compensa el incremento del coste de la vida. La medida afecta a pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente y algunas no contributivas, y sigue la fórmula de actualización según el IPC anual. Según Arencibia, el poder adquisitivo real de los pensionistas sigue disminuyendo, ya que los aumentos en los precios superan la subida de las pensiones.

La Seguridad Social anunció una subida del 2,7% de las pensiones contributivas, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC) medio interanual, una medida que entrará en vigor en el 2026.

De esta forma, al menos 10,4 millones de pensiones contributivas verán este aumento en los inicios del año entrante. El motivo detrás de esta subida es que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

Así, Carlos Arencibia (@guia.joven.abogado), abogado, compartió en sus redes sociales una explicación de dicha subida y su valoración personal de la misma.

"No aporta un cambio sustancial"

El abogado comenzó introduciendo el tema: "El Gobierno acaba de anunciar que en 2026 suben las pensiones un 2,7%, esto significa que de media un pensionista podría cobrar entre unos 20 y 40 euros más al mes a partir del uno de enero, dependiendo de su pensión".

Continuó señalando que dicha subida se calcula conforme al IPC medio anual y que "según la ministra de Seguridad Social es para compensar el coste de la vida".

"Te preguntarás ¿A quién beneficia esta subida? Me alegro que me hagas esta pregunta porque afecta a todas las pensiones contributivas", expuso el experto.

Agregó que las pensiones afectadas son principalmente las de "jubilación, viudedad, incapacidad permanente y también afecta a algunas no contributivas que incluso suben un poco más del 2,7%".

Sin embargo, aprovechó para hacer una advertencia de que "no nos dejemos engañar" exponiendo que dicha subida no tiene sentido si todo lo demás continúa subiendo.

"Aunque suban las pensiones un 2,7%, si los precios de absolutamente todo siguen subiendo y el coste de vida es cada vez más alto, en la práctica tu poder adquisitivo sigue cayendo", manifestó Arencibia.

Con ello, contrastó con las "palabras" de la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, que declaró que "los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el próximo año conforme al IPC".

Ahora bien, comentó que "la realidad, como todos sabemos, es que esto es mentira porque le subas 20 o 40 euros a un jubilado de la pensión no compensa los 100 euros del incremento de la cesta de la compra o del gas, la factura de la luz, la baliza del coche, entre otros".

Tras esta crítica a la dichosa subida de pensiones, el abogado no dudó en ser rotundo señalando que esta medida "tampoco aporta un cambio sustancial en la vida de los pensionistas".

Cierto es que, según lo publicado por la Revista de la Seguridad Social, la pensión media en España es de 1.316,7 euros. No obstante, el coste de vida medio en España en 2025 ronda entre los 1.100 y 1.500 euros, sin contar el alquiler.

Esta medida tampoco es nueva, sino que va acorde a la fórmula de la Ley 21/2021 que garantiza que las pensiones se actualicen cada año y vayan acorde con la inflación de manera que, como se mencionó anteriormente, los jubilados no pierdan poder adquisitivo.