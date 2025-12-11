Borja Muñiz, lotero, sobre los ganadores del Gordo de Navidad: “Cuando a alguien le toca, desaparece”

Las claves nuevo Generado con IA Borja Muñiz, lotero y presidente de Anapal, afirma que los ganadores del Gordo suelen desaparecer y no acuden a celebrar públicamente. Los premiados con más de 2.000 euros deben cobrar el premio en BBVA o CaixaBank, ya que solo estas entidades gestionan los grandes premios desde 2023. No es obligatorio identificarse en la administración para cobrar el premio, y tampoco es necesario tener cuenta en BBVA o CaixaBank. El plazo para cobrar los premios de la Lotería de Navidad es de tres meses, hasta el 22 de marzo de 2026, y las entidades no pueden cobrar comisión.

Es la imagen más buscada y más vista el día 22 de diciembre. Los afortunados con el Gordo de la Lotería de Navidad, y de otros premios mayores, brindando con cava a las puertas de la administración que les vendió el número premiado.

Sin embargo, no son todos los que están, ni están todos los que son. Esta frase muy típica en España bien se podría aplicar a muchos afortunados. Y, para dar fe de ello, un lotero: Borja Muñiz.

"Lo que he comprobado es que cuando a alguien le toca, desaparece", afirmó el presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (Anapal) y responsable de la administración número 5 de Gijón.

Obligación de identificarse

Borja Muñiz realizó estas declaraciones en el programa ‘Poniendo las calles’ de Cope hablando sobre la ‘otra cara’ del sorteo de Navidad. “Lo normal que a mí me ha ocurrido es que los ganadores desaparezcan”, remarcó.

De hecho, y siempre que ha habido un gran premio en otros sorteos como la Primitiva, o el Euromillones, nunca se ha sabido quién ha sido el afortunado.

Y esto es así porque el ganador no tiene la obligación de identificarse en la administración. Además, allí sólo se pueden cobrar los premios que no superen los 2.000 euros. Si sobrepasan esta cantidad, hay que ir a cobrarlos en un banco.

Para quienes sean afortunados, conviene recordar que son dos las entidades financieras a las que deberán acudir si poseen décimos premiados por encima de 2.000 euros: BBVA y CaixaBank.

Son ya dos años, en concreto desde 2023, cuando Loterías redujo el número de entidades donde se pueden cobrar los premios más valiosos del sorteo. Quien tenga una pedrea, por ejemplo, de 100 euros, puede ir a la administración de Loterías donde la adquirió, o en cualquier otra.

Otro dato que deben saber las personas afortunadas es que no es necesario que tengan una cuenta bancaria ni en BBVA ni en CaixaBank para recibir el premio.

También es relevante saber que la entidad finalmente elegida no puede cobrar ningún tipo de comisión por cobrar un décimo de Lotería de Navidad.

Y que el plazo para cobrar el premio es de tres meses desde la fecha del sorteo, es decir, hasta el 22 de marzo de 2026.

Aquellos que salieron en la tele diciendo que iban a utilizar el premio para comprar un coche, pagar parte de la hipoteca, o hacer el viaje de su vida, debe tener esta fecha en cuenta para hacer realidad sus sueños.