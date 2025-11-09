“Limpio las señales de la calle y gano entre 1.500 y 1.800 euros”: un funcionario revela cuánto cobra al mes por su trabajo

Imagen generada por IA de un funcionario que limpia las calles y una imagen del protagonista del vídeo. Gemini

Las claves nuevo Generado con IA Un funcionario en España revela que gana entre 1.500 y 1.800 euros mensuales limpiando señales de tráfico, aunque el salario puede llegar a 2.378 euros en algunos casos. El puesto de operario de mantenimiento y limpieza de señalización vial incluye tareas como limpieza de señales, retirada de adhesivos y grafitis, y sustitución de señales dañadas. No se requieren estudios superiores para acceder a este empleo, basta con la ESO, carnet de conducir tipo B, formación en prevención de riesgos laborales y experiencia en limpieza viaria. Los empleados públicos de limpieza disfrutan de estabilidad laboral, salarios superiores al mínimo y condiciones reguladas, aunque varían según la administración y el grupo profesional.

En España la figura de los funcionarios es clave para poder construir la sociedad, con labores que van desde la gestión, el reparto de paquetes y cartas o la limpieza de las calles.

Así, en este último caso, los funcionarios de limpieza gozan de salarios muy por encima del salario mínimo interprofesional y unas condiciones que varían en función de la administración y la estación del año.

Uno de ellos estuvo en un vídeo de redes sociales (@Talentmatch.es), donde señaló sus condiciones laborales y lo mucho que valora su período de vacaciones.

Funcionarios en España

En España, los funcionarios públicos desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento del Estado y en la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía.

Este colectivo abarca una amplia variedad de profesiones, desde docentes, sanitarios y policías, hasta empleados administrativos y personal de mantenimiento. Su trabajo garantiza el correcto desarrollo de la vida pública, asegurando la continuidad de servicios básicos como la educación, la sanidad, la justicia o la limpieza urbana.

La estabilidad laboral, la retribución fija y las condiciones reguladas por convenios y estatutos suelen ser rasgos característicos del empleo público, aunque existen notables diferencias entre categorías y administraciones.

Las condiciones laborales de los funcionarios varían en función del tipo de administración (estatal, autonómica o local) y del grupo profesional al que pertenecen.

Mientras que algunos gozan de salarios competitivos y buenas posibilidades de promoción, otros enfrentan sueldos modestos y una alta carga de trabajo.

A pesar de la imagen de estabilidad asociada al empleo público, muchos trabajadores temporales o interinos viven una realidad más incierta, marcada por contratos de corta duración y procesos de oposición exigentes para lograr una plaza fija.

Dentro del amplio espectro del sector público, es importante reconocer a los trabajadores que limpian las calles y mantienen los espacios públicos, un grupo esencial pero frecuentemente invisibilizado.

Uno de ellos fue un trabajador que respondió a un par de preguntas en un vídeo de TikTok. En dicho vídeo, el funcionario señalaba cómo no prescindiría a sus vacaciones "por nada". "Las vacaciones las tengo que tener sí o sí. Me tendrían que dar un millón de euros", afirmaba.

Además, a la hora de explicar su puesto, el hombre era claro: "Soy funcionario, tema de limpieza de señales, me encargo de que las señales estén bien".

Este puesto se conoce formalmente como operario de mantenimiento y limpieza de señalización vial y forma parte de las tareas de conservación urbana y carreteras.

Sus funciones principales involucran la limpieza de señales verticales, retirada de adhesivos, suciedad o grafitis así como reparación o sustitución de señales dañadas e inspección visual de señales para comprobar legibilidad y reflectancia nocturna.

Se trata de un puesto clave a la hora de mantener una seguridad vial y que requiere atención al detalle, conocimientos de la carretera y experiencia en mantenimiento viario.

En el caso del salario, el funcionario indicó que su masa salarial se encuentra "entre 1.500 y 1.800 euros". Sin embargo, lo cierto es que en algunos casos, si el puesto se integra en brigadas de mantenimiento de carreteras, puede llegar a alcanzar los 2.378 euros para perfiles con experiencia según Jooble.

Para acceder a estos puestos no es requisito tener estudios superiores o alguna titulación específica, es suficiente con tener la ESO, carnet de conducir tipo B, formación en prevención de riesgos laborales o seguridad vial y, preferiblemente, experiencia previa en limpieza viaria.