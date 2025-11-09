Una hondureña de 23 años viviendo en España, sobre la vivienda : “No puedo pagar una habitación porque cobro 360€”

Las claves nuevo Generado con IA Nancy Sulema, una migrante hondureña de 23 años, lleva un año en España intentando encontrar trabajo estable sin éxito, lo que la llevó a quedar en situación de calle. Solo logra trabajos de fin de semana con los que cobra 360 euros al mes, insuficientes para pagar el alquiler de una habitación en Madrid, cuyo precio oscila entre 380 y 599 euros mensuales. Debido a sus dificultades económicas, perdió el acceso a su habitación y no puede regresar a Honduras porque una persona que le prestó 300 euros retuvo su pasaporte como fianza. Sulema expresa desesperación por su situación, pero mantiene la esperanza de encontrar trabajo para poder ayudar a su familia en Honduras.

Nancy Sulema es una migrante hondureña de 23 años que llegó a España con la esperanza de enviar dinero a su familia en su país natal y ayudarlos con su situación económica. Sin embargo, la situación se torció y ahora se encuentra en la calle.

La hondureña lleva un año en España y en ese tiempo no ha conseguido encontrar un trabajo estable lo que la ha llevado a que no pueda hacer frente al alquiler de la habitación donde residía y la propietaria tampoco la deje entrar a buscar sus pertenencias.

Además, la migrante se planteó volver a su país, pero no puede en vista de que una chica que le ofreció un préstamo de 300 euros, le quitó su pasaporte. De esta manera Nancy contó al creador de contenido Quique Vásquez en una entrevista su tétrica historia.

"Me voy donde sea"

Sulema comenzó explicando su situación: "Llegué hace un año y he estado trabajando todos los fines de semana para pagar la habitación, pero no he tenido suerte con el trabajo".

"Tengo que pagarle a la señora de la habitación 180 euros", continuó comentando. Esos 180 euros corresponden a la renta que dejó de pagar y que le debe a la propietaria, en el caso de no poder pagarla deberá recoger sus pertenencias.

Relató la hondureña que lo ocurrido fue que "yo le debo a la propietaria 2 meses de habitación (el anterior y el que acaba de empezar) y este mes no le podía pagar, ella siempre me ha puesto el dinero, pero me dijo 'yo más no puedo hacer'".

Frente a esta situación, Sulema acabó saliendo de la habitación en vista de que la propietaria, quien le había estado pagando el alquiler, ya no podía seguir con esa práctica. Sin embargo, tiene la esperanza de volver o de conseguir otro lugar en el que vivir

De izquierda a derecha: Quique Vasquez, creador de contenido, y Nancy Sulema, hondureña. YouTube (@quiquevasquez6372)

Así, explicó que aunque algunos días ha conseguido quedarse en casa de gente conocida, manifestó que "ya no tengo adónde ir", lo cual le ha generado considerable desesperación.

Además de esto, a su lista de penurias se agrega que "este año he estado trabajando haciendo suplencias y he estado trabajando los fines de semana, pero solo para pagar la habitación", explicó.

Agregó que tiene muchas ganas de trabajar para poder ayudar a su familia en Honduras y que incluso "estoy dispuesta a trabajar de lo que sea en donde sea".

Como comentó anteriormente, Sulema ha estado trabajando los fines de semana para poder pagar esta habitación por la que debe 180 euros. Esta cantidad podría parecer relativamente baja para una habitación, pero la hondureña cobra 90 euros por semana en su trabajo.

Además, se encontró con otro problema en el cual aceptó un préstamo, por parte de una chica compañera de piso de una familiar, que le facilitó 300 euros, para ayudarla con el pago del alquiler y esta persona se quedó su pasaporte a modo de fianza hasta que recibiese el pago.

"La chica me prestó cuando llegué a España 300 euros para vivir por lo menos un mes, pero me quitó el pasaporte, no lo he recuperado, porque no se lo he podido pagar porque empecé a trabajar los fines de semana, para pagar la habitación, ganando 90 o 80 euros en un fin de semana", explicó.

A modo de contexto, Sulema en un mes, 4 fines de semana, cobra alrededor de 360 euros. Un alquiler de una habitación en España, según datos del portal inmobiliario Idealista, puede variar entre 340 euros y 625 euros mensuales.

En Madrid, que es donde reside la hondureña, el alquiler de una habitación varía entre 380 euros y 599 euros mensuales.

Sobre buscar un nuevo trabajo, Sulema comentó que le ha resultado especialmente difícil: "He ido a muchas entrevistas, quedan en llamarme y no me llaman".

De esta forma, y con visible desesperación, la hondureña aceptó que "me han dado malos consejos" desde su llegada a España. Pero aprovechó y comentó que "no puedo rendirme todavía, tengo a mi madre y a mis hijos que sacar adelante".