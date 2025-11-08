Manu, 35 años, camionero autónomo: "En el transporte internacional de animales vivos se gana hasta 5.000€ al mes"

Las claves nuevo Generado con IA Manu, camionero autónomo de 35 años, emigró de Rumanía a España a los 17 años y trabajó en el campo hasta conseguir los carnés necesarios para conducir camiones. En el transporte internacional de animales vivos, los salarios pueden llegar hasta los 5.000 euros mensuales, según la experiencia de Manu. Tras varios años como asalariado, Manu compró su propio camión, enfrentándose a elevados costes iniciales y averías costosas, pero actualmente gestiona una flota de camiones de la que dependen más de 40 familias. Manu considera que el trabajo de transporte de animales vivos es duro y poco atractivo para los jóvenes, a quienes califica de "más suavecitos" respecto a generaciones anteriores.

Manu es un camionero autónomo que llegó a España desde Rumanía en 2007, cuando tenía 17 años, porque sus padres estaban en las Islas Canarias. Empezó trabajando en el campo para conseguir el dinero suficiente y sacarse todos los carnés necesarios para convertirse en camionero profesional.

Cuenta que el proceso para conseguir todos los permisos fue muy difícil porque en Tenerife era una tortura, ya que había muchas carreteras y curvas peligrosas que hacían casi imposible aprobar el carné de tráiler. Sin embargo, hace diez años, en 2015, lo consiguió y empezó a trabajar en empresas de transporte internacional de animales vivos.

En una entrevista con el podcast Rutas de Éxito, Manuel, también conocido como ManuTrucks en redes sociales, desvela que en este tipo de transporte los salarios son realmente altos. "En el transporte internacional se puede ganar hasta 3.000 euros al mes o más, incluso hay empresas que lo realizan con ganado y se puede ganar hasta 5.000 euros", confiesa.

De asalariado a autónomo

De hecho, cuando era un principiante recién salido de la academia, ya tuvo que cargar con un camión "cargado de ganado" y eso le ayudó a mejorar rápidamente y terminar convirtiéndose en uno de los chóferes más experimentados de la compañía.

En los siguientes años, siguió realizando rutas internacionales en pareja. Hacía trayectos en los que cargaba la mercancía en Rumanía para después descargarla en el sur de Marruecos, pasando por Holanda, Bélgica e Italia.

Tras varios años trabajando por cuenta ajena, decidió convertirse en autónomo y adquirió su primer camión por 20.000 euros, movimiento que le provocó irse a la quiebra. "La gente subestima los costes iniciales, a lo que se piensa que se necesita, hay que sumarle otros 15.000 euros por lo menos".

Además, subraya que las averías pueden llevarte a la ruina. "Un cambio en el turbo de geometría variable me costó más de 7.500 euros". Eso sí, aclara que siente adicción por conducir su camión, tildándolo incluso de "un vicio, una droga básicamente porque si llevo una semana sin montarme estoy frito".

Transportista de ganado

Actualmente, a sus 35 años, asegura que el negocio le va bien, pero que debe gestionar una flota considerable de camiones y chóferes y que "más de 40 familias dependen de él".

Finalmente, Manu ha lanzado una crítica a los jóvenes actuales. Considera que el trabajo de transporte de animales vivos "es un trabajo sucio, un trabajo que cuesta", mientras que los jóvenes actuales son demasiado blandos. "Son un poco más suavecitos", asevera.