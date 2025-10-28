Antonio Jesús, víctima de estafa telefónica en España: "Llegué a perder 150.000 euros y mi mujer me pidió el divorcio"

Imagen de Antonio Jesús y una imagen generada por IA de un hombre usando un portátil. Gemini

Las claves nuevo Generado con IA Antonio Jesús fue víctima de una estafa telefónica en España que le llevó a perder 150.000 euros en falsas inversiones. Los estafadores se hicieron pasar por representantes de una empresa supuestamente regulada por la CNMV para ganarse la confianza de Antonio. Tras descubrir la estafa, Antonio no solo perdió una gran cantidad de dinero, sino que también enfrentó el divorcio solicitado por su esposa.

Hoy en día nadie está a salvo de una estafa. La amplia variedad de maneras de llegar a la gente como llamadas, redes sociales o correo electrónico hacen que haya que estar completamente atento a cualquier sospecha.

Así, una de las más frecuentes es a través de llamadas telefónicas que resultan ser algo diferente a lo que cuentan y prometen.

Antonio Jesús decidió confiar en una serie de inversiones que prometían hacerle rico pero finalmente resultó ser una estafa que no solo le costó una fortuna sino también su matrimonio.

Estafas al teléfono

En los últimos años, las estafas telefónicas se han multiplicado en España, adoptando métodos cada vez más sofisticados. Los delincuentes suelen hacerse pasar por empleados de bancos, empresas conocidas o incluso instituciones públicas para ganarse la confianza de las víctimas.

Entre las más frecuentes se encuentran las relacionadas con falsas oportunidades de inversión. Justo lo que vivió Antonio Jesús cuando en 2020, durante pleno confinamiento, recibió una llamada sospechosa.

El hombre estuvo en Y Ahora, Sonsoles para compartir su historia: "Me llamó un señor en pleno confinamiento y me dice que me plantea una inversión, que es el momento de invertir. Le colgué el teléfono inmediatamente. Al día siguiente me volvió a llamar pero le colgué".

"Me siguió insistiendo, siguieron llamando hasta que un día, me dicen que saben que invierto en bolsa. Le pregunté que cómo lo sabía y me dijo que tenía sus fuentes", aseguraba Antonio Jesús.

Antonio explicó cómo en la llamada le contaron que con el confinamiento los barcos, aviones y coches están parados por lo que el petróleo había perdido valor. "Me dijeron que el petróleo estaba a seis u ocho dólares cuando la media de los últimos años era de 60. Me preguntaron si creía que era momento de comprar", indicó.

"Me lo ofreció diez veces", apuntaba el hombre. Por ello, ante la falta de confianza de Antonio, los estafadores decidieron ganársela. Le explicaron cómo su empresa era de fiar porque estaba en la CNMV, el mercado regulador de los mercados financieros.

"¿Cree que la CNMV tendría una ficha financiera de una entidad que es un chiringuito?", le preguntaron. De hecho, decidió meterse en el apartado de empresas denunciadas y no había ni rastro de Avatrade, la empresa de los estafadores. Todo parecía real y legal.

"La prueba era evidente: es la CNMV", contaba Antonio. "Me propusieron invertir 10.000 euros tipo monopoly. Abrimos una cuenta virtual y vamos a invertir en unos productos. Me llaman a los tres días del banco para decirme que mi cuenta está en 60.000 euros. El petróleo ha subido".

De tal manera, con la subida del precio del petróleo y la nueva normalidad, parecía que Antonio Jesús estaba camino a la riqueza. Sin embargo, el periodista Gonzo explicó cómo el dinero llegó a una cuenta y de allí paso a dos distintas.

"El dinero se fue una parte a la empresa que gestiona el call center donde se hacen las llamadas y otra parte a la del entramado tecnológico que le da verosimilitud", aseguraba Gonzo.

De ese modo, hasta que salió de la estafa, Antonio acabó endeudado y perdiendo 150.000 euros. Y lo peor no fue eso. Cuando su esposa se enteró, decidió pedirle el divorcio.

Para evitar casos como el de Antonio, las autoridades recomiendan no compartir datos personales ni bancarios por teléfono y desconfiar de cualquier oferta de inversión "segura y rentable".