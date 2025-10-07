Un minero en Asturias con 15 años de experiencia, sobre su salario: “Ganas casi 3.500€, depende de lo que lleves”

Montaje con un minero electricista de Asturias y un minero generado por IA. ChatGPT

La minería de oro en España ha vivido una etapa de reactivación potenciada principalmente por intereses económicos, creación de empleo y una fuerte presencia de las inversiones internacionales.

En España, los grandes proyectos en desarrollo en el sector de la minería de oro son en Ciudad Real, Asturias, Zamora y la Sierra Norte de Guadalajara.

Así, el programa Equipo de Investigación se desplazó hasta una mina en Asturias que lleva 30 años en funcionamiento y habló con los trabajadores de la misma, que revelaron los entresijos de este sector.

"Tardamos 1 hora en llegar"

El acceso a esta mina está muy cercano a un pueblo e incluso en el camino se podían leer señales que advertían el peligro de posibles explosiones.

Como fue expuesto previamente, las minas han servido como fuente de creación de empleo. En esta mina asturiana, explotada por una empresa canadiense, hay al menos 500 empleados de diferentes puntos de España.

Señales de advertencia por explosiones laSexta

"Tardamos 1 hora en venir todos los días", comentaron a la reportera unos mineros que llegaban a comenzar su jornada. Los trabajadores eran de "Cornellana, Gijón, Mieres, de todos lados".

"Hay que ganar las lentejas para la casa, si hubiese algo más por ahí igual no veníamos", agregaron los trabajadores de la mina.

Mineros llegando a la mina de oro tras 1 hora de camino laSexta

Un electricista de la mina que venía saliendo de la misma, reveló que "un minero gana unos 2.500 o 3.500 euros, depende de los años que lleves y la categoría que tengas".

En este sector, las 'categorías' suponen la clasificación profesional y distintos puestos de trabajo existentes y, dependiendo de la misma, el salario varía.

De esta manera, se dividen en: títulos superiores y mandos técnicos, técnicos medios, especialistas técnicos y operarios cualificados, operarios y auxiliares. Así, en este sector cada puesto de trabajo está organizado a nivel jerárquico por su responsabilidad técnica y nivel de especialización.

En este caso, el electricista se encuentra en el nivel "especialistas técnicos y operarios cualificados". Estos trabajadores son los responsables del control y mantenimiento de los equipos, al igual que la seguridad y eficiencia del proceso de extracción del oro.

Electricista minero en Asturias laSexta

Con esto, el minero habló sobre la peligrosidad de este lugar de trabajo: "Hombre, la mina de oro es peligrosa, pero bueno, es diferente al carbón porque esto es como si fuese un túnel, entras en coche y no hay gases ni atmósfera explosiva".

Sin embargo, destacó que los peligros en este tipo de minas son, principalmente, "derrumbamientos e incendios, que podrían ocasionar algún accidente grave".

El trabajador destacó que lleva "15 años" trabajando en la mina. Destacó que cuando empezó, el objetivo era que la mina funcionase por 10 años.

"En teoría esto, cuando empezamos, era para 10 años, pero yo ya llevo 15 años, con lo cual...", explicó. Añadió que "ahora mismo el oro está muy alto, entonces aunque saquemos poco es rentable, si bajara el precio del oro, pues cerraría".

La realidad es que factores como la inflación, la incertidumbre geopolítica, el debilitamiento del dólar, las políticas y compras masivas de los bancos centrales y la reducción de oferta minera han llevado a que el oro se posicione como un activo fundamental en 2025.

El oro es un activo de refugio y en momentos de inestabilidad económica y política, suele incrementar su valor, ya que permite proteger la riqueza frente a este tipo de riesgos financieros.

El electricista aprovechó y habló sobre la cantidad de oro que suelen extraer, que "aquí hablas de 20, 30 gramos por tonelada de material".

A pesar de ello, explicó que "eso no lo ves", en vista de que "nosotros sacamos piedras". Es decir, en el momento extraen piedras con el metal dentro, por lo cual, hasta que se separan este no se ve.