Martí, camionero español en Estados Unidos: "Allí alguien que lleve un camión puede ganar hasta 85.000€ al año"

Imagen generada por IA de un camionero y una imagen de Martí. Gemini

Son muchos los españoles que en busca de nuevas oportunidades, probar algo diferente o alcanzar unas mejores condiciones laborales, deciden marcharse al extranjero. ¿Y qué mejor destino que la tierra de las oportunidades? Estados Unidos.

Sin embargo, hay quienes se marchan a perseguir sus sueños, ya sea emprender, trabajar como sanitario o conducir una cosechadora.

Este último fue el caso de Martí, un español apasionado por las cosechadoras, maquinarias agrícolas y camiones que decidió marcharse a Estados Unidos a cumplir su sueño.

Objetivo: Estados Unidos

El sector agrícola y del transporte son dos pilares fundamentales de la economía española, pero también de los más castigados por la precariedad laboral.

En muchas regiones del país, los trabajadores del campo y los conductores profesionales enfrentan largas jornadas, salarios ajustados y condiciones exigentes que contrastan con la importancia de su labor para el abastecimiento y la logística nacional.

Por ello, numerosos trabajadores emigran a países como Estados Unidos, donde la demanda de mano de obra en el transporte y la agricultura es alta y los salarios pueden multiplicar lo que se ofrece en España.

Un caso que refleja eso es el de Martí, un agricultor con un sueño personal: conducir máquinas grandes de cosecha en Estados Unidos.

Por esa razón, el hombre tuvo un gran proceso para llegar a Norteamérica a cumplir su sueño, tal y como contó en el podcast Rutas de éxito.

"Mi experiencia de cómo conseguí faena en Estados Unidos era viendo un vídeo de cosechadoras, de cómo se fabrican y enseñaban un cliente que estaba contento con las cosechadoras, John Deere". contaba Martí.

En el vídeo, el español descubrió un logo que luego investigó y al encontrar su sitio web se dio con una sorpresa. "Abrí otra pestaña, busqué la página, la traduje y decían que cogían a gente internacionalmente", apuntaba.

Fue entonces cuando Martí tuvo claro que iba a cumplir su sueño. "Es ahí cuando le dije a mi madre: "Bua, te imaginas que yo hiciera esto". Mi madre me dijo que por qué no, solo que no me iba a ayudar con el inglés porque no tenía ni idea, pero por qué no. Y ahí empezó todo", afirma.

Por esa razón, para prepararse, Martí estuvo en un programa de aprendizaje de inglés en Irlanda. Después de practicar el idioma, decidió aplicar a todo tipo de empresas agrícolas de Estados Unidos.

Es ahí cuando llegó BT Harvesting, una empresa que le ofreció la oportunidad si conseguía el carnet de conducir de Estados Unidos. Una vez llegó a Norteamérica, no tardó en sacárselo y poner las manos en el volante.

Martí cumplió su sueño de conducir cosechadoras y camiones en Estados Unidos. Desde entonces lleva ejerciendo su profesión en Nortamérica de forma intermitente. Se alterna con períodos de trabajo allí y luego regresa a España.

Así, después de tantos años trabajando en el país gobernado por Donald Trump, Martí reveló cómo eran las condiciones laborales en dicho sector.

"Nunca pregunté el sueldo", apuntó. "Nunca. Porque mi sueño era llevar una cosechadora de 12 met. Ese era mi sueño".

No obstante, sí que se conseguía un buen salario: "Pero tú allí puedes sacarte 80 o 100.000 dólares (68.000-81.000 euros) al año llevando un camión. Esto lo pregunté ayer porque tengo un amigo que empezamos juntos en 2015 allí, y él aún está allí".

Y en tema fiscal tampoco es que tuviese que destinar mucho de su dinero. "Allí si vas con una H2A son libres de impuestos. Es un visado libre de impuestos", afirmó.