Javier Ruiz, experto en inversiones: "En el mercado lo que hace todo el mundo rara vez suele ser la mejor idea"

Hoy en día, invertir se ha vuelto una tarea cada vez más compleja. Los mercados financieros están saturados de información, las tendencias cambian con rapidez y muchos ahorradores buscan rendimientos rápidos siguiendo lo que "todos hacen".

En este contexto, expertos como Javier Ruiz, cofundador de Horos Asset Management y director de inversiones, insisten en la importancia de la paciencia, la estrategia y el conocimiento profundo antes de tomar decisiones financieras.

Precisamente, en una reciente entrevista para el pódcast TienesSentidoPódcast, Ruiz ha explicado que toda inversión debería cumplir unos principios fundamentales. "El primero es que entendamos la empresa, su negocio y la industria en la que opera", afirma.

Invertir en sectores altamente cambiantes, como la biotecnología, o en áreas menos predecibles, como el sector bancario o farmacéutico, no suele ser recomendable.

"Si es una industria supercambiante, no vamos a invertir ahí. No tengo ni idea dónde va a estar dentro de cinco años", subraya.

El segundo principio se centra en la búsqueda de compañías con ventajas competitivas claras. "Queremos empresas con fosos muy grandes, que tengan una fortaleza que las proteja de la competencia", explica.

El tercer criterio es que la empresa esté "barata", ofreciendo un margen de seguridad al inversor. "¿Cómo sabes que está barata? Lo que determina que digas 'estoy de rebajas' es el análisis detallado de sus fundamentos y su valoración relativa", añade.

Ruiz también aborda en la entrevista la tendencia actual de los inversores a concentrarse en la bolsa americana.

"Hoy no es, en nuestro entender, el mercado donde están las mejores oportunidades, pero todo el mundo invierte allí. Y si todo el mundo hace lo mismo, normalmente piensas que es una buena idea. En los mercados, rara vez lo que hace todo el mundo es la mejor idea", explica.

Por su parte, sobre la inversión en criptomonedas, Ruiz es pragmático: "Invierte cuando puedas, con la cantidad que sea, y cuando ya puedas aportar más, vuelve a aportar y olvídate. El tiempo juega a tu favor si estás en el sitio adecuado. El mejor momento para invertir es cuando naces y el segundo es ahora".

Para determinar cuánto invertir y cuándo, Ruiz considera que las dos variables fundamentales son el plazo y la restricción de liquidez.

"Si vas a necesitar el dinero dentro de tres o cuatro años, ese dinero no puede estar en bolsa, porque es muy volátil. A seis o siete años, comprando un índice razonable, lo normal es que no pierdas dinero. Pero a uno o dos años, todo es muy volátil, y podrías necesitar el dinero en el peor momento", detalla.