Karen, madre y divorciada, carga contra los precios de las actividades extraescolares: “Sólo empezar en el fútbol son 100€”

Con la llegada del mes de septiembre llega la vuelta al cole. Esta época no solo marca el fin del verano, sino que también es sinónimo de gastos: útiles escolares, clases particulares y actividades extraescolares.

Las actividades extraescolares, a pesar de ser fundamentales para el desarrollo integral de los niños, suponen un gasto cada vez mayor para las familias españolas, que incluso han tenido que renunciar a ciertas actividades por no poder hacer frente a dicho costo.

Este es el caso de Karen Lucero, una madre divorciada con un hijo en primero de la ESO. La progenitora habló en el programa Y ahora Sonsoles, donde expresó las complejidades y presiones que suponen estos gastos para las familias.

"Lo pago yo sola a media jornada"

Lucero contó que es recién divorciada y tiene la custodia de su hijo, por lo que "tengo que pagar las extraescolares yo sola". Más adelante también acotó que actualmente tiene un trabajo "a media jornada".

Actualmente, su hijo tiene clases particulares de varias asignaturas como matemáticas, lengua e inglés, entre otras.

"Viene una profesora a casa, tengo la suerte de que es una chica de 20, 25 años que está empezando y me cobra las clases a 12 euros y no a 14 euros", comentó.

Agregó que la decisión de apuntar a su hijo a clases particulares viene derivada de que, al pasar a primero de la ESO, "hay materias que yo no le puedo explicar ya porque no me acuerdo".

Karen Lucero en el programa 'Y Ahora Sonsoles' Antena 3

Así, para reforzar el estudio decidió optar por una profesora que lo ayudase a reforzar el estudio. Sin embargo, contó que "yo quisiera apuntarlo a unas clases de inglés, pero no me lo puedo permitir".

"Me vale una academia 100 euros y pico al mes, entre que lo pago yo sola a media jornada...", continuó exponiendo la madre.

Ahora bien, otra cosa que defiende Lucero es que "no todo puede ser estudio, estudio, estudio". Por esto, optó por apuntar a su hijo al equipo de fútbol, una decisión cargada de otro gasto importante.

"Todos los niños quieren jugar al fútbol, pero no todos podemos ser Cristiano Ronaldo", argumentó sarcásticamente, explicando que esta es la única extraescolar a la que ha podido apuntar a su hijo.

"Ahora solamente juega al fútbol y no está federado porque no me lo puedo permitir ya", manifestó. De esta manera, acotó que "solamente para que mi hijo empiece a jugar al fútbol, tengo que pagar 100 euros".

Estos 100 euros son únicamente para pagar la "equipación nueva que el club ha decidido este año estrenarla". El problema de Karen Lucero es que "si no la lleva, mi hijo no puede jugar los partidos".

El coste de tener un hijo en España

La realidad es que, como Karen Lucero, hay otras muchas familias en esta situación en la cual se hace cada vez más difícil hacer frente a los gastos escolares de los hijos.

Y es que, según un estudio de la plataforma de ahorro Raisin, criar un hijo en España ya es hasta un 62% más caro que en el año 2002, alcanzando cifras de hasta 335.837 euros desde su nacimiento hasta los 31 años.

A su vez, el gasto en educación en este conjunto de años supone 41.141 euros. Este aumento de los costes asociados a tener un hijo en España puede ser uno de los factores que influye en el descenso de la natalidad en los últimos años, según los expertos de Raisin.