Un empresario, muy rotundo con la falta de trabajadores en verano en España: “O están en paro o prefieren jugar al pádel”

El sector de la hostelería es uno en el que es destacable la dificultad a la que tienen que hacer frente sus trabajadores, como largas jornadas, sueldos bajos y condiciones que, por lo general, son muy precarias.

Por este motivo, todos los veranos los dueños de restaurantes y bares se encuentran en la difícil misión de buscar camareros que trabajen en sus locales.

Este tema generó un debate en el plató de laSexta Xplica, donde Diego, empresario, habló sobre esta escasez de trabajadores, justificando que muchas personas no tienen interés en trabajar en los meses del verano.

"Faltan 5.000 camareros en Málaga"

El empresario fue rotundo y comentó que lo que ha escuchado de otros hosteleros es que "en muchos casos las personas o están en paro y no quieren salir, no les interesa o prefieren jugar al pádel los martes y los jueves, que nos lo han dicho".

También declaró que actualmente "no hay la disponibilidad que había antes". Así, agregó como matiz que "hay que tener en cuenta el periodo de la pandemia, que ha reorganizado un poco las prioridades de las personas".

Esto se traduce en que "antes se hacían una serie de esfuerzos y sacrificios que ahora ya no se hacen", sentenció el empresario.

El cambio más representativo que trajo la pandemia, no completamente aplicable al sector de la hostelería, fue el teletrabajo. Esta nueva modalidad de empleo ha llevado a que muchos españoles vean como un reto el simple hecho de ir a la oficina.

Otro de los participantes del debate, José Luis, añadió que uno de los grandes problemas con esto es que no existe un incentivo para trabajar porque "cobran lo mismo en el paro".

"Es muy duro cuando un trabajador viene y te dice: "4 meses me faltan para cobrar el paro. Es lo que quiero antes que estar trabajando"", acotó José Luis.

A esto, añadió un dato importante en la discusión: "En Málaga faltan 5.000 camareros, pero hay 20.000 camareros apuntados al paro en la provincia". Tras poner esta información sobre la mesa, dejó claro que "no les compensa trabajar porque cobran lo mismo".

Además del punto de vista de los empresarios y hosteleros, para transformar la conversación en un verdadero debate, intervino también Joao, un joven pluriempleado.

El joven explicó que otro de los motivos por los que muchos prefieren no trabajar en verano, sobre todo en el sector de la hostelería, es porque "no queremos estar explotados, porque sabemos que en pleno agosto nos van a tener sacrificados".

"Por el trabajo duro no es", continuó el pluriempleado, "es porque pintamos que todo es muy bonito, cuando en realidad es por la crudeza de los derechos que se saltan y lo vemos constantemente", concluyó el joven.