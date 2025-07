Una camionera (30 años) no se corta sobre los salarios en el sector: "El dinero se va a pensiones y a paguitas"

En un sector tradicionalmente masculinizado como el transporte de mercancías por carretera, la voz de Ainhoa Blasco, camionera de 30 años, suena con fuerza.

Tras tres años al volante, no está dispuesta a guardar silencio ante lo que considera una injusticia estructural: la escasa remuneración en el sector.

Así lo expresó sin tapujos en el pódcast 'Rutas de Éxito', presentado por Marius Cozma, donde denunció abiertamente los bajos salarios en el sector del transporte nacional con camión frigorífico.

Jornadas mal remuneradas

"A día de hoy se están cobrando 2.000 euros, y no te pases mucho", afirmó Ainhoa al ser preguntada por los sueldos actuales.

Y añadió con indignación: "Estoy viendo mucha gente cobrando 2.000 o 2.000 y poco, y gente que no llega a los 2.000 euros, que eso me parece súper vergonzoso".

Para ponerle rostro al problema, compartió una anécdota que le contó su padre y que le impactó especialmente.

"El otro día mi padre se encuentra con un señor (…) y le dice que por hacer 12 horas al día está cobrando 1.500 euros con un camión. Y yo era como…", relató, dejando en el aire la incredulidad que le produce esa realidad.

Marius, presentador del pódcast y empresario, reconoció su sorpresa: "Ahora entiendo por qué me han dado cera a mí en las redes cuando he hablado del tema dinero, porque yo (…) entendía que eran de 2.400/2.500 euros para arriba".

Pero Ainhoa insistió: "Hay gente cobrando menos de 2.000 euros haciendo nacional y 2.500 haciendo internacional. Es que es una vergüenza. Que me digan a mí que eso está pagado… o sea, estás vendiendo absolutamente toda tu vida por nada".

Ambos coincidieron en que el problema va mucho más allá del sector del transporte, afectando a múltiples profesiones y ámbitos laborales.

Ainhoa fue clara: "Considero que ni un médico está cobrando bien, ni los enfermeros, ni en el transporte se cobra bien, ni un albañil... Es que hoy en día nadie está bien pagado".

Marius, desde su posición de empresario, aportó datos precisos: "En Cataluña (…) el sueldo base de chófer es de 2.200 y pico euros. Yo acabo pagando en bruto 3.000 y pico euros, y el chófer percibe 1.700".

A lo que Ainhoa respondió con contundencia: "A ese chófer, con lo que se gasta, le quedan 1.400 o 1.350 euros netos reales".

Ambos denunciaron la carga fiscal como un factor clave de la precariedad en el sector.

"Tú estás pagando lo mismo o más ahora y el trabajador percibe mucho menos. ¿Dónde se va ese dinero? ¿A carreteras? No", soltó Ainhoa. "A pensiones y a paguitas", añadió sin rodeos.

Más allá de los números, Ainhoa criticó duramente la pasividad del gremio: "Si no luchamos por lo que nos merecemos, no va a cambiar nada. Al contrario, va a empeorar".

Y puso un ejemplo muy concreto: "Me llegan muchos mensajes que dicen: 'Es que yo no puedo estar una semana parado porque pierdo no sé cuánto dinero'. Pues entonces, ¿qué quieres que cambie? No puede cambiar nada".

Además, denunció la falta de comunicación y valentía dentro de las propias empresas a la hora de afrontar los problemas e injusticias.

"Me da mucha rabia la gente que está hablando contigo y dice: 'me pasa esto en la empresa, es que no sé qué…'. ¿Pero has hablado con tu jefe? 'No, yo paso'. Si tienes un problema con algo, la persona con la que tienes que hablar es con tu jefe", sentenció.