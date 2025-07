“Renfe hace desaparecer los trenes como por arte de magia”: Un viajero tira de ironía por el mal servicio de Cercanías

Miércoles 2 de julio. Estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor. Como todas las tardes entre semana, Fernando Pérez se dispone a coger el tren con destino a Aranjuez. ¿Hora de salida? 18:13 horas.

Fernando, tal y como relató a EL ESPAÑOL, llegó a dicha estación a las 18:00 horas. Y esperó a que se anunciara la vía desde la que partiría el tren. En el panel informativo, todavía no aparece cuál iba a ser.

“Aparece que faltan 8 minutos. Luego 6. Luego 2 y, finalmente, el tren ya no está anunciado. Es fantástico ver cómo Renfe hace desaparecer los trenes como por arte de magia”, comenta irónico.

Tras esperar unos minutos, decide coger un tren con destino Parla y bajarse en Atocha. “Por la mañana, al venir a Madrid, nos hicieron bajar en Atocha, donde tuvimos que cambiar de tren. Ese tren volvió a Aranjuez”, añade.

Pero, su gozo en un pozo, porque desde Atocha no partió ningún tren. “Como el de las 18:13 se lo habían comido con patatas, tuve que esperar al siguiente, que partió de Chamartín a las 18:44, y llegó a Atocha sobre las 19:00 horas”, continúa relatando.

Problemas desde por la mañana

Como ya ha relatado Fernando Pérez, el tren que cogió por la mañana no llegó hasta Chamartín, quedándose en Atocha. “Vino con retraso. Lo curioso es que en los carteles de la estación anunciaban que iba a Atocha pero en megafonía dijeron que acababa en Chamartín”, cuenta.

“En el tren de vuelta hacia Aranjuez de por la tarde, una chica buscó hueco entre tanta gente. Normal, había el personal de dos trenes enlatados en uno”, bromea. “Y me comentó que por la mañana tuvo que esperar a otro tren porque el que quería coger no pasó”.

Una historia que, según su propia experiencia, se repite más de lo necesario. “Y ahora que, a partir del 16 de julio va a haber obras, que Dios nos pille confesados”, apunta.

Y es que, a partir de ese día, y hasta el 30 de agosto, se interrumpirá el tráfico en el túnel de Sol entre las estaciones de Chamartín y Atocha. Por tanto, los viajeros con destino y procedencia Aranjuez, tendrán que hacer transbordo.

“Ya te ríes por no llorar. Pero por lo menos podrían avisar por megafonía que van a hacer desaparecer un tren o, como dicen ellos, no presta servicio. Deberían pensar en ir a Got Talent. Hacer desaparecer un tren es pura magia”, concluye tirando de humor.